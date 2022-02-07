"Північний потік-2" не запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну, — радник президента США

Джейк Салліван заявив, що РФ може вторгнутися в Україну "в будь-який час".

Російський газопровід "Північний потік — 2" не буде введений у експлуатацію, якщо РФ вторгнеться в Україну. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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"Якщо Росія вторгнеться в Україну, проєкт "Північний потік — 2" тим чи іншим чином не просуватиметься. І Росія розуміє, що ми діємо в координації з партнерами", — сказав Салліван.

За словами чиновника, вторгнення РФ в Україну може розпочатися "в будь-який час". Тому США разом із союзниками готують відповідь Росії, у тому числі шляхом зміцнення східного флангу НАТО додатковими військами та постачанням зброї Україні.

"Ми готові, наші союзники готові, і ми намагаємося допомогти українському народу бути готовим", — додав Салліван.

Зазначимо, що 7 лютого з візитом до США прибуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який проведе зустріч із Джо Байденом.

Як раніше писав Фокус, в інтерв'ю виданню The Washington Post канцлер ФРН заявив, що Росія дорого заплатить за вторгнення в Україну. Водночас він відмовився уточнювати, чи вдарять західні санкції по "Північному потоку-2". Шольц також пообіцяв Україні "боротися за транзит" російського газу до Європи через Україну.

Нагадаємо, 6 лютого Джейк Салліван заявив, що Китай може постраждати, якщо вирішить підтримати Росію під час її можливого вторгнення до України. Зазначимо, що під час відкриття Зимових олімпійських ігор у Пекіні Володимир Путін та Сі Цзіньпін заявили, що "дружба між двома державами не має меж" і що в РФ і КНР "немає заборонених сфер співпраці".