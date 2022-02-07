Из-за коронавируса закрылся старейший паб Англии. Он открылся в 8 веке и проработал 1229 лет

Сейчас историческое заведение пытаются спасти местные жители, оказав финансовую помощь.

Из-за пандемии COVID-19 закрылся самый старый паб Великобритании, который начал свою работу в 793 году. Администрация заведения заявила, что с начала карантинных ограничений доходы катастрофически упали и они вынуждены пойти на этот шаг, сообщает Ladbible.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Английский паб "Ye Olde Fighting Cocks", название которого можно перевести как "Старые бойцовские петухи" расположен в городе Сент-Олбанс английского графства Хартфордшир. Владелец паба Христо Тофалли заявил 4 февраля, что после 1229 лет беспрерывной работы заведение прекращает работу.

"Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Однако, последние два года были беспрецедентными для ресторанной индустрии и победили нас", — сообщил он.

Он объяснил, что до того, как разразилась пандемия, администрация заведения разработала план на пять лет с учетом всех налоговых ставок и предполагаемых доходов. Однако, карантинные ограничения разрушили все планы.

"Пандемия COVID-19 была разрушительной, и это привело к тому, что мы были не в состоянии выполнять наши финансовые обязательства в срок", — рассказал Тофалли.

Местные жители полны решимости спасти любимое заведение, которое имеет к тому же историческую ценность. Сейчас они рассматривают вариант краудфандинговой помощи пабу.

Чем известен паб, которому более 12 столетий?

Паб Ye Olde Fighting Cocks находится прямо напротив Собора Святого Олбанса. От пивного погреба к собору тянутся туннели, которые, по-видимому, использовались монахами. Основное строение располагается отдельно от других строений и имеет восьмиугольный вид, так как в начале оно использовалось в качестве голубятни. С годами его достраивали, но оригинальная конструкция с деревянным каркасом хорошо видна и сегодня.

Кроме почтенного возраста, паб известен тем, что лорд-протектор Англии Оливер Кромвель ночевал в гостевых комнатах заведения во время Гражданской войны 1642-1651 годов.

Первоначально паб носил название "Круглый дом". Позже в заведении построили яму для петушиных боев, которые были национальным времяпрепровождением в Англии на протяжении 600 лет и паб получил свое теперешнее название.

Напомним, в другом пабе Великобритании боксер одним ударом убил посетителя. Во время задержания житель Уэльса заявил, что не собирался никого убивать, а просто сделал движение рукой вперед.

Ранее Фокус сообщал, что из-за снегопада десятки людей застряли в пабе английского города Ричмонд (графство Северный Йоркшир). Сугробы высотой около метра заблокировали двери заведения, из-за чего посетителям пришлось просидеть там три дня.