Через коронавірус закрився найстаріший паб Англії. Він відкрився у 8 столітті та пропрацював 1229 років

Наразі історичний заклад намагаються врятувати місцеві жителі, надавши фінансову допомогу.

Через пандемію COVID-19 закрився найстаріший паб Великобританії, який розпочав свою роботу в 793 році. Адміністрація закладу заявила, що з початку карантинних обмежень доходи катастрофічно впали, і вони змушені піти на цей крок, повідомляє Ladbible.

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Англійський паб Ye Olde Fighting Cocks, назву якого можна перекласти як "Старі бійцівські півні" розташований у місті Сент-Олбанс англійського графства Хартфордшир. Власник пабу Христо Тофаллі заявив 4 лютого, що після 1229 років безперервної роботи заклад припиняє роботу.

"Разом зі своєю командою я зробив усе можливе, щоб паб продовжував працювати. Проте останні два роки були безпрецедентними для ресторанної індустрії та перемогли нас", — повідомив він.

Він пояснив, що до того, як вибухнула пандемія, адміністрація закладу розробила план на п'ять років із урахуванням усіх податкових ставок і передбачуваних доходів. Проте карантинні обмеження зруйнували всі плани.

"Пандемія COVID-19 була руйнівною, і це призвело до того, що ми були не в змозі виконувати наші фінансові зобов'язання вчасно", — розповів Тофаллі.

Місцеві жителі сповнені рішучості врятувати улюблений заклад, який має ще й історичну цінність. Наразі вони розглядають варіант краудфандингової допомоги пабу.

Чим відомий паб, якому понад 12 століть?

Паб Ye Olde Fighting Cocks розташований навпроти Собору Святого Олбансу. Від пивного льоху до собору тягнуться тунелі, які, мабуть, використовували ченці. Основна будова розташовується окремо від інших будов і має восьмикутний вигляд, оскільки на початку її використовували як голубник. Із роками його добудовували, але оригінальну конструкцію з дерев'яним каркасом добре видно й сьогодні.

Крім поважного віку, паб відомий тим, що лорд-протектор Англії Олівер Кромвель ночував у гостьових кімнатах закладу під час Громадянської війни 1642-1651 років.

Спочатку паб носив назву "Круглий дім". Пізніше в закладі побудували яму для півнячих боїв, які були національним проведенням часу в Англії протягом 600 років, і паб отримав свою теперішню назву.

Нагадаємо, в іншому пабі Великої Британії боксер одним ударом убив відвідувача. Під час затримання мешканець Вельсу заявив, що не мав наміру нікого вбивати, а просто зробив рух рукою вперед.

Раніше Фокус повідомляв, що через снігопад десятки людей застрягли в пабі англійського міста Річмонд (графство Північний Йоркшир). Кучугури заввишки близько метра заблокували двері закладу, через що відвідувачам довелося просидіти там три дні.