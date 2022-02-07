Мощный циклон на Мадагаскаре: эвакуированы около 50 тысяч жителей, есть погибшие (фото)

Один из городов разрушен на 95%, а местные жители остались без электричества и воды.

На восточное побережье Мадагаскара обрушился циклон Бацирай. В результате сильного шторма погибли 10 человек, 50 тысяч жителей были эвакуированы, сообщает BBC.

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Сильный шторм начался на острове в субботу, 5 февраля: порывы ветра достигали 235 км\час и высокие волны накрыли прибрежные районы. Многие поселки полностью разрушены сильным ураганом. Шторм начал ослабевать и скорость ветра снизилась до 110 км\час, но местные метеослужбы предупреждают о возможности новых порывов.

В январе Мадагаскар уже пострадал от тропического циклона "Ана", который привел к гибели 34 человек. Циклон Бацирай усугубил разрушения, обрушившись на берег недалеко от юго-восточного города Мананджари. Жители пострадавшей местности остались без электричества и водоснабжения. Школы и церкви, которые должны были стать центрами эвакуации, разрушены.

"Как-будто нас бомбили. Город Нуси Варика разрушен на 95%. У крепких домов сорваны крыши, деревянные хижины разрушены полностью", — рассказал советник вице-президента Сената Мадагаскара Вилли Рихариджаона.

[ + – ] На побережье Мадагаскара обрушился циклон Бацирай [ + – ] Порывы ветра достигали 235 км\час [ + – ] У крепких домов сорваны крыши [ + – ] Многие поселки были разрушены сильным ураганом

Как сообщает агентство по борьбе со стихийными бедствиями, около 50 тысяч человек были эвакуированы, до 150 тысяч местных жителей будут вынуждены покинуть свои дома. Эксперты опасаются, что циклон Бацирай может быть более масштабен, чем ураган "Ана". Эксперты говорят, что экстремальные погодные явления станут частыми из-за глобального потепления.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Эквадоре из-за оползня погибли 24 человека. Трехметровая волна грязи разрушила дома и спортивную площадку.