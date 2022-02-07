Потужний циклон на Мадагаскарі: евакуйовано близько 50 тисяч мешканців, є загиблі (фото)

Одне з міст зруйноване на 95%, а місцеві жителі залишилися без електрики та води.

На східне узбережжя Мадагаскару обрушився циклон "Бацірай". Унаслідок сильного шторму загинули 10 людей, 50 тисяч жителів було евакуйовано, повідомляє ВВС.

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Сильний шторм почався на острові в суботу, 5 лютого: пориви вітру сягали 235 км\годину, і високі хвилі накрили прибережні райони. Багато селищ повністю зруйновані сильним ураганом. Шторм почав слабшати, і швидкість вітру знизилася до 110 км\годину, але місцеві метеослужби попереджають про можливість нових поривів.

У січні Мадагаскар уже постраждав від тропічного циклону "Ана", який призвів до загибелі 34 людей. Циклон Бацірай посилив руйнування, обрушившись на берег неподалік від південно-східного міста Мананджарі. Жителі постраждалої місцевості залишилися без електрики та водопостачання. Школи та церкви, які мали стати центрами евакуації, зруйновані.

"Ніби нас бомбили. Місто Нусі Варіка зруйноване на 95%. У міцних будинків зірвано дахи, дерев'яні хатини зруйновані повністю", — розповів радник віцепрезидента Сенату Мадагаскара Віллі Ріхаріджаона.

[ + – ] На узбережжя Мадагаскару обрушився циклон "Бацірай" [ + – ] Пориви вітру досягали 235 км/год [ + – ] У міцних будинків зірвані дахи [ + – ] Багато селищ було зруйновано сильним ураганом

Як повідомляє агентство боротьби зі стихійними лихами, близько 50 тисяч людей було евакуйовано, до 150 тисяч місцевих жителів будуть змушені залишити свої будинки. Експерти побоюються, що циклон "Бацірай" може бути масштабнішим, ніж ураган "Ана". Експерти кажуть, що екстремальні погодні явища почастішають через глобальне потепління.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Еквадорі через зсув загинули 24 людини. Триметрова хвиля бруду зруйнувала будинки та спортивний майданчик.