Western Union с 1 апреля прекратит переводы по России

Уже с 31 марта переводы внутри РФ будут недоступны, а через день исчезнет и возможность получить выплату или возврат средств.

Международная система срочных переводов Western Union с 1 апреля этого года прекратит внутренние транзакции на территории РФ. Объясняется это низкой востребованностью WU на внутрироссийском рынке, где среди главных конкурентов американской платежной системы — банковские карточные переводы и местная Система быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что представители американской компании в письме уведомили своих партнеров о таком решении.

В свою очередь, международные переводы будут доступны по-прежнему. В Western Union объяснили, что в дальнейшей своей работе компания сосредоточится на развитии услуги международных денежных переводов, которая все еще остается востребованной.

Уже 31 марта жители РФ не смогут отправить перевод внутри страны, а на следующий день не будет и возможности получить выплату или возврат средств.

В 2020 году услуга внутренних переводов по России исчезла и из списка опций системы PayPal.

На внутрироссийском рынке банковские переводы, в частности Сбербанка, считаются предпочтительным способом расчетов. Тарифы банков намного дешевле, чем у Western Union, которая за переводы в банковские отделения взимает в пределах от 100 до 1000 руб.

Ранее Фокус сообщал, что МВФ планирует оказать помощь странам, которые могут пострадать от возможного отключения РФ от системы SWIFT. По оценкам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, от западных санкций определенно пострадает мировая финансовая система. Также, по оценкам болгарского экономиста, из-за сложностей с поставками зерновых из Украины цены на продукты питания в странах ЕС могут еще больше вырасти.

Напомним, что Еврокомиссия допускает введение жестких санкций против РФ, которые предусматривают отключение страны от SWIFT и остановку Северного потока-2. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, у России тесные экономические связи с ЕС, по этой причине санкции могут стать эффективным инструментом влияния на РФ.