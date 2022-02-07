Western Union із 1 квітня припинить перекази Росією

Уже з 31 березня перекази всередині РФ будуть недоступні, а через день зникне можливість отримати виплату або повернення коштів.

Міжнародна система термінових переказів Western Union із 1 квітня цього року припинить внутрішні транзакції на території РФ. Пояснюється це низькою затребуваністю WU на внутрішньоросійському ринку, де серед головних конкурентів американської платіжної системи — банківські карткові перекази та місцева система швидких платежів (СШП). Про це повідомляє РБК.

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Зазначається, що представники американської компанії в листі повідомили своїм партнерам про таке рішення.

У свою чергу, міжнародні переклади будуть доступні, як і раніше. У Western Union пояснили, що в подальшій роботі компанія зосередиться на розвитку послуги міжнародних грошових переказів, яка все ще залишається затребуваною.

Уже 31 березня жителі РФ не зможуть відправити переказ усередині країни, а наступного дня не буде можливості отримати виплату або повернення коштів.

У 2020 році послуга внутрішніх перекладів по Росії зникла зі списку опцій системи PayPal.

На внутрішньоросійському ринку банківські перекази, зокрема Ощадбанку, вважаються найкращим способом розрахунків. Тарифи банків набагато дешевші, ніж у Western Union, яка за перекази в банківські відділення стягує в межах від 100 до 1000 руб.

Раніше Фокус повідомляв, що МВФ планує надати допомогу країнам, які можуть постраждати від можливого відключення РФ від системи SWIFT. За оцінками директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, від західних санкцій безумовно постраждає світова фінансова система. Також, за оцінками болгарської економістки, через складнощі з постачанням зернових із України ціни на продукти харчування в країнах ЄС можуть ще зрости.

Нагадаємо, що Єврокомісія допускає запровадження жорстких санкцій проти РФ, які передбачають відключення країни від SWIFT і зупинку "Північного потоку-2". За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у Росії тісні економічні зв'язки з ЄС, тому санкції можуть стати ефективним інструментом впливу на РФ.