"Полудохлый Дейв": англичанин отсудил $34 тыс за обидное прозвище на работе

Мужчина обиделся, что раньше коллеги называли его "диско-Дейвом", но с возрастом стали называть иначе.

В Великобритании сантехник выиграл судебный иск против работодателя. Он был связан со случаем так называемого эйджизма — дискриминации сотрудника по возрасту, сообщает BBC.

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Обиделся на отношение коллег 69-летний Дэвид Робсон, проживающий на в городе Каус, острова Уайт одноименного английского графства. Он трудился в компании Clarke's Mechanicals Ltd, но в 2020 году был без предупреждения уволен. Руководство компании аргументировало решение тем, что рабочие показания сотрудника уменьшились. Но Робсон не согласился с этим и обжаловал увольнение, попросив компанию объяснить процесс профоценки, а также спросив, не стал ли его возраст фактором увольнения.

Суд по трудовым спорам выяснил, что Робсон трудился сантехником 55 лет и был самым квалифицированным специалистом в городе. Его трудовые показатели также были весьма результативны, потому судья пришел к выводу, что имеет дело с эйджизмом — дискриминацией сотрудника по возрасту. Также в ходе судебных слушаний, выяснилось, что в течение последних лет Робсон получил оскорбительное прозвище "полудохлый Дейв", которое его очень угнетало. Более того, оказалось, что таким эпитетом его назвал непосредственный руководитель.

"Меня регулярно называли "полудохлым Дэйвом". Менеджер Ли Питман назвал меня так — он подумал, что это довольно забавно", — подчеркнул сантехник.

Мужчина также рассказал, что о его обидном прозвище узнала семья и их очень расстроила ситуация на работе Робсона. Он отметил, что когда был моложе, коллеги называли его "диско-Дейвом" и ему это нравилось.

Судья Марта Фелисити, ведущая процесс, встала на сторону истца и согласилась с наличием дискриминации по возрасту.

"Длительное использование прозвища и откровенно уничижительное отношение к возрасту мистера Робсона огорчало и смущало его. Ситуация стала еще более болезненной, когда его семья узнала об этом", — заявила она.

Суд вынес решение удовлетворить иск и выплатить моральную компенсацию сантехнику в размере 25 тыс фунтов стерлингов (около $34 тыс).

Напомним, ранее английский суд обязал выплатить $24 тысячи компенсации за увечье мужчине, который порезал руку, пытаясь убить жену. Судья, рассматривающий иск, подчеркнул, что врачи должны были вылечить мужчину вне зависимости, открывал он консерву или резал супругу.

Также Фокус сообщал, что в Британии женщина во сне проболталась о совершенной краже, после чего муж сдал ее в полицию. Спустя время, он пожалел о своем поступке и захотел восстановить семью.