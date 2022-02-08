"Напів дохлий Дейв": англієць відсудив $34 тис за образливе прізвисько на роботі

Чоловік образився, що раніше колеги називали його "диско-Дейвом", але з віком стали називати інакше.

У Великій Британії сантехнік виграв судовий позов проти роботодавця. Він був пов'язаний із випадком так званого ейджизму – дискримінації співробітника за віком, повідомляє ВВС.

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Образився на ставлення колег 69-річний Девід Робсон, який проживає в місті Каус, острови Вайт однойменного англійського графства. Він працював у компанії Clarke's Mechanicals Ltd, але у 2020 році був без попередження звільнений. Керівництво компанії аргументувало рішення тим, що робочі показання працівника зменшились. Але Робсон не погодився з цим і оскаржив звільнення, попросивши компанію пояснити процес профоцінки, а також запитавши, чи не став його вік фактором звільнення.

Суд із трудових суперечок з'ясував, що Робсон працював сантехніком 55 років і був найкваліфікованішим спеціалістом у місті. Його трудові показники також були дуже результативними, тому суддя дійшов висновку, що має справу з ейджизмом — дискримінацією працівника за віком. Також у ході судових слухань з'ясувалося, що протягом останніх років Робсон отримав образливе прізвисько "напів дохлий Дейв", яке його дуже пригнічувало. Ба більше, виявилось, що таким епітетом його назвав безпосередній керівник.

"Мене регулярно називали "напів дохлим Дейвом". Менеджер Лі Пітман назвав мене так — він подумав, що це досить смішно", — підкреслив сантехнік.

Чоловік також розповів, що про його образливе прізвисько дізналася сім'я, і їх дуже засмутила ситуація на роботі Робсона. Він зазначив, що коли був молодшим, колеги називали його "диско-Дейвом" і йому це подобалося.

Суддя Марта Фелісіті, яка веде процес, стала на бік позивача та погодилася з наявністю дискримінації за віком.

"Тривале використання прізвиська та відверто принизливе ставлення до віку містера Робсона засмучувало та бентежило його. Ситуація стала ще болючішою, коли його сім'я дізналася про це", — заявила вона.

Суд виніс рішення задовольнити позов і виплатити моральну компенсацію сантехніку в розмірі 25 тис. фунтів стерлінгів (близько $34 тис.).

Нагадаємо, раніше англійський суд зобов'язав виплатити $24 тисячі компенсації за каліцтво чоловікові, який порізав руку, намагаючись убити дружину. Суддя, який розглядає позов, наголосив, що лікарі мали вилікувати чоловіка незалежно, відкривав він консерву чи різав дружину.

Також Фокус повідомляв, що в Британії жінка уві сні проговорилася про скоєну крадіжку, після чого чоловік здав її в поліцію. Згодом він пошкодував про свій учинок і захотів відновити сім'ю.