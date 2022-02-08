Президент Джо Байден уволил главного научного советника за плохое отношение к подчиненным

Чиновнику предложили остаться, если он изменит свое отношение и будет уважительно общаться с коллегами. Он предпочел уволиться.

Главный научный советник президента США Джо Байдена Эрик Ландер подал в отставку. Это произошло буквально через несколько часов после того, как Белый дом подтвердил, что внутреннее расследование обнаружило достоверные доказательства плохого обращения чиновника со своими подчиненными. Это первое увольнение в администрации президента Байдена на уровне Кабинета министров, сообщает Associated Press.

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Служебное расследование, которое началось еще в прошлом году, показало, что Ландер, пребывая на посту директора Управления научно-технической политики и научного советника Байдена, регулярно запугивал и оскорблял подчиненных.

Изначально предполагалось, что советника не уволят, но вечером 7 февраля Джо Байден принял отставку Ландера, поблагодарив за его работу в сфере исследований методов борьбы с пандемией коронавируса, раковыми заболеваниями и климатическими изменениями.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что после служебного расследования высокопоставленные чиновники администрации встречались с Ландером по поводу его действий. Ему объяснили, что он сможет остаться на посту, если изменит свое отношение к сотрудникам.

"После расследования высокопоставленные чиновники Белого дома прямо сообщили доктору Ландеру, что его поведение было неуместным. Отношение к подчиненным необходимо изменить, а Белый дом будет контролировать это в будущем", — сказала она.

Однако после огласки чиновник предпочел уволиться. При этом он признал свою вину и извинился перед своими коллегами.

"Я глубоко сожалею о своем поведении, а особенно хочу извиниться перед теми из вас, с кем я плохо обращался" — сообщил Ландер.

Издание отмечает, что в прямом подчинении советника находилось пять заместителей, которые пострадали от его отношения, среди них — четыре женщины и один мужчина.

Напомним, президент CNN вынужден был уйти со своего поста из-за романтических отношений с коллегой. Со своей избранницей он проработал вместе более 20 лет. Отношения между ними начали развиваться после начала пандемии COVID-19.

Также Фокус сообщал о том, что Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского Дженоа. За три месяца бывшему тренеру сборной Украины удалось выиграть лишь один матч из одиннадцати. Сейчас итальянский клуб находится на предпоследнем месте в Серии А.