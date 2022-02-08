Президент Джо Байден звільнив головного наукового радника за погане ставлення до підлеглих

Чиновнику запропонували залишитися, якщо він змінить своє ставлення і поважно спілкуватиметься з колегами. Він вирішив звільнитися.

Головний науковий радник президента США Джо Байден Ерік Ландер подав у відставку. Це сталося буквально за кілька годин після того, як Білий дім підтвердив, що внутрішнє розслідування виявило достовірні докази поганого поводження чиновника зі своїми підлеглими. Це є перше звільнення в адміністрації президента Байдена на рівні Кабінету міністрів, повідомляє Associated Press.

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Службове розслідування, яке розпочалося ще минулого року, показало, що Ландер, перебуваючи на посаді директора Управління науково-технічної політики та наукового радника Байдена, регулярно залякував та ображав підлеглих.

Спочатку передбачалося, що радника не звільнять, але ввечері 7 лютого Джо Байден прийняв відставку Ландера, подякувавши за його роботу у сфері досліджень методів боротьби з пандемією коронавірусу, раковими захворюваннями та кліматичними змінами.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що після службового розслідування високопосадовці адміністрації зустрічалися з Ландером щодо його дій. Йому пояснили, що той зможе залишитися на посаді, якщо змінить своє ставлення до співробітників.

"Після розслідування високопосадовці Білого дому прямо повідомили доктору Ландеру, що його поведінка була недоречною. Ставлення до підлеглих необхідно змінити, а Білий дім контролюватиме це в майбутньому", — сказала вона.

Однак після розголосу чиновник вирішив звільнитися. При цьому він визнав свою провину та вибачився перед своїми колегами.

"Я глибоко жалкую про свою поведінку, а особливо хочу вибачитись перед тими з вас, з ким я погано поводився" — повідомив Ландер.

Видання зазначає, що у прямому підпорядкуванні радника перебувало п'ять заступників, які постраждали від його ставлення, серед них чотири жінки та один чоловік.

Нагадаємо, президент CNN змушений був піти зі своєї посади через романтичні стосунки з колегою. Зі своєю обраницею він пропрацював разом понад 20 років. Стосунки між ними почали розвиватись після початку пандемії COVID-19.

Також Фокус повідомляв про те, що Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського Дженоа. За три місяці колишньому тренеру збірної України вдалося виграти лише один матч із одинадцяти. Наразі італійський клуб знаходиться на передостанньому місці у Серії А.