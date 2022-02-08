Угрозы Путина Украине военным вторжением могут нанести ущерб экономике России, — The Guardian

Журналисты выяснили, что последующее сокращение поставок газа Россией может привести к тому, что европейские страны могут просто отказаться дальше покупать голубое топливо у Москвы.

Угрозы главы Кремля Владимира Путина военным вторжением Украины могут иметь неприятные последствия и нанести ущерб российской экономике, поскольку любая эскалация нынешней напряженности на границе с Украиной вызовет "сейсмический" переворот на энергетическом рынке ЕС, который будет иметь "больше последствий для России", чем для Европы. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает The Guardian.

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Также он отметил, что если Россия еще больше сократит поставки газа, это побудит европейские страны срочно отказаться от российского топлива, что нанесет России экономический ущерб.

"Если Россия прекратит поставки газа в Европу, это может оказать сейсмическое воздействие на европейскую энергетику. [Россия] должна рассмотреть последствия, если существующие поставки нефти и газа в Европу будут остановлены", — сказал Бироль Guardian.

Он уверен, что неспособность поддерживать поставки подорвет репутацию России как надежного партнера.

"Россия будет рассматриваться как угроза, и это будет иметь далеко идущие последствия для европейских экономик, но еще большие последствия для России. Европа выберет стратегию дивергенции от России", — прогнозирует Бироль.

По словам главы МЭА, следующие два месяца будут "критическими" для принятия решения о том, как будет развиваться нынешний энергетический кризис. По его словам, мягкая зима ослабила бы давление, но если она такой не будет, то Европа столкнется с жестким внешнеполитическим выбором в отношении того, как вести себя с Россией.

Ранее Бироль заявлял, что Путин усугубляет газовый кризис в Европе по политическим причинам, поскольку поставки российского газа в ЕС за последние месяцы сократились на 25%, несмотря на растущий спрос. "Надеюсь, это было всего лишь совпадение", — добавил он.

Отметим, что Россия в последние несколько месяцев существенно сократила поставки газа в Европу. Эксперты считают, что таким образом она шантажирует Запад, чтобы добиться запуска своего газопровода "Северный поток-2".

Ранее Фокус сообщал, что в январе транзит газа через Украину снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Нынешний объем поставок российского газа существенно ниже минимально забронированного, которое предусмотрено транзитным соглашением.