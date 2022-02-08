Загрози Путіна Україні військовим вторгненням можуть зашкодити економіці Росії, — The Guardian

Журналісти з'ясували, що подальше скорочення постачання газу від Росії може призвести до того, що європейські країни можуть просто відмовитись й далі купувати блакитне паливо в Москви.

Загрози голови Кремля Володимира Путіна військовим вторгненням України можуть мати неприємні наслідки та зашкодити російській економіці, оскільки будь-яка ескалація нинішньої напруженості на кордоні з Україною викличе "сейсмічний" переворот на енергетичному ринку ЄС, який матиме "більше наслідків для Росії", ніж для Європи. Про це заявив голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль, повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також він зазначив, що якщо Росія ще більше скоротить постачання газу, це спонукатиме європейські країни терміново відмовитися від російського палива, що завдасть Росії економічних збитків.

"Якщо Росія припинить постачати газ до Європи, це може вплинути на європейську енергетику. [Росія] має розглянути наслідки, якщо теперішнє постачання нафти й газу в Європу зупинять", — сказав Біроль Guardian.

Він упевнений, що нездатність підтримувати постачання підірве репутацію Росії як надійного партнера.

"Росію розглядатимуть як загрозу, і це матиме далекосяжні наслідки для європейських економік, але ще більші наслідки для Росії. Європа вибере стратегію дивергенції від Росії", — прогнозує Біроль.

За словами голови МЕА, наступні два місяці будуть "критичними", щоб ухвалити рішення про те, як розвиватиметься нинішня енергетична криза. За його словами, м'яка зима послабила б тиск, але якщо такої не буде, то Європа зіткнеться з жорстким зовнішньополітичним вибором щодо того, як поводитися з Росією.

Раніше Біроль заявляв, що Путін посилює газову кризу в Європі через політичні причини, оскільки постачання російського газу до ЄС за останні місяці скоротилося на 25%, попри попит, що зростає. "Сподіваюся, це був лише збіг", — додав він.

Зазначимо, що Росія останні кілька місяців значно скоротила постачання газу до Європи. Експерти вважають, що у такий спосіб вона шантажує Захід, щоб добитися запуску свого газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Фокус повідомляв, що в січні транзит газу через Україну знизився вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Нинішній обсяг постачань російського газу значно нижчий за мінімально заброньований, який передбачає транзитна угода.