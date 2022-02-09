СМИ рассказали о прозвищах, которые Байден дал Путину, Макрону, Джонсону и Шольцу

В частности, американский лидер назвал президента РФ "парнем с ядерным оружием и без друзей".

Президент США Джо Байден использовал прозвища, описывая лидеров стран, которые совместно с Соединенными Штатами работают над деэскалацией ситуации вокруг угрозы российского вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC.

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В частности, американский лидер во время частных встреч называл канцлера Германии Олафа Шольца "не Ангелой Меркель" (бывшая глава правительства ФРГ — ред.), а поведение премьер-министра Великобритании Байден называл вспыльчивым. Что касается президента Франции Эммануэля Макрона, то, по словам источников, Байден считал, что тот "хочет стать Шарлем де Голлем".

Президента России Владимира Путина лидер Соединенных Штатов называл "парнем с ядерным оружием и без друзей", по словам людей, которые слышали это описание, говорится в материале.

"Частные описания президентом некоторых его коллег открывают окно в его размышления о некоторых встречных ветрах, с которыми он столкнулся, пытаясь вызвать карающую международную реакцию на российскую агрессию против Украины", — считают журналисты.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила журналистам, что "анонимные сплетни" не отображают реального отношения Байдена к своим коллегам, "которых он уважает и ценит".

"Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием российской военной мощи на границах Украины", — сказал Хорн.

Также собеседники журналистов отметили, что хотя Байден в основном был недоволен действиями Путина, он также иногда выражал разочарование касательно "динамики своих высокопоставленных европейских коллег" в украинском вопросе.

Напомним, недавно американская сторона вела переговоры с Японией касательно введения санкций в отношении РФ в случае вторжения государства-агрессора в Украину. В то же время Токио, по данным журналистов, не хочет испортить отношения с Москвой.

Тем временем американское издание Washington Post сообщает, что РФ готовится сфабриковать предлог для полномасштабного нападения на Украину.