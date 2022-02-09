ЗМІ розповіли про прізвиська, які Байден дав Путіну, Макрону, Джонсону та Шольцу

Зокрема, американський лідер назвав президента РФ "хлопцем з ядерною зброєю та без друзів".

Президент США Джо Байден використав прізвиська, описуючи лідерів країн, які спільно зі Сполученими Штатами працюють над деескалацією ситуації навколо загрози російського вторгнення в Україну. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал NBC.

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Зокрема, американський лідер під час приватних зустрічей називав канцлера Німеччини Олафа Шольца "не Ангелою Меркель" (колишня голова уряду ФРН — ред.), а поведінку прем'єр-міністра Великобританії Байден називав запальною. Щодо президента Франції Емманюеля Макрона, то, за словами джерел, Байден вважав, що той "хоче стати Шарлем де Голлем".

Президента Росії Володимира Путіна лідер Сполучених Штатів називав "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів", за словами людей, які чули цей опис, йдеться у матеріалі.

"Приватні описи президентом деяких його колег відкривають вікно в його роздуми про деякі зустрічні вітри, з якими він зіткнувся, намагаючись викликати міжнародну реакцію на російську агресію проти України", — вважають журналісти.

У свою чергу, представниця Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила журналістам, що "анонімні плітки" не відображають реального ставлення Байдена до своїх колег, "яких він поважає та цінує".

"Президент Байден задоволений винятковою співпрацею між США і нашими європейськими союзниками і партнерами, зокрема у зв'язку з кризою, що продовжується, пов'язаною з нарощуванням російської військової могутності на кордонах України", — сказала Хорн.

Також співрозмовники журналістів зазначили, що хоча Байден здебільшого був незадоволений діями Путіна, він також іноді висловлював розчарування щодо "динаміки своїх високопоставлених європейських колег" в українському питанні.

Нагадаємо, нещодавно американська сторона вела переговори з Японією щодо запровадження санкцій щодо РФ у разі вторгнення держави-агресора до України. Водночас, Токіо, за даними журналістів, не хоче зіпсувати відносини з Москвою.

Тим часом, американське видання Washington Post повідомляє, що РФ готується сфабрикувати привід для повномасштабного нападу на Україну.