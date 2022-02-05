США просять Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Японський уряд не поспішає заявляти про обмежувальні заходи, побоюючись зіпсувати відносини з росіянами.

Влада США закликає Японію підготувати санкції і запровадити щодо Росії, якщо остання вторгнеться в Україну. Про це 5 лютого повідомило японське агентство Kyodo News, посилаючись на джерела в дипломатичній службі.

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За даними агентства, США дипломатичними каналами дав знати Японії, що не збирається миритися з переміщенням російських військ, тому запропонував посилити міжнародний тиск на РФ. Вашингтон хоче згуртувати інші країни проти Кремля, щоб запобігти військовому вторгненню на українську територію.

Японія не поспішає відповідати на звернення американців, побоюючись зіпсувати відносини з Росією та провалити двосторонні переговори. Урядове джерело розповіло агентству, що японцям доведеться запровадити санкції у разі нападу росіян на Україну, проте вони не хочуть загрожувати обмеженнями до початку повномасштабних бойових дій, як це роблять США та Євросоюз.

Зокрема, японський уряд прагне вирішити давню суперечку щодо групи островів, які розташовані на північ від Хоккайдо. У Японії їх називають Північними територіями, а Росії — Південними Курилами. Як підкреслює Kyodo News, через цей територіальний конфлікт країни досі не підписали мирний договір після Другої світової війни.

У січні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу перед парламентом висловив занепокоєння через скупчення російських військ на кордоні з Україною та пообіцяв вирішувати це питання у рамках "Великої сімки" промислово розвинених країн. Після анексії Криму Росією в 2014 році Японія запровадила санкції проти Росії за прикладом західних партнерів, проте заходи виявилися малоефективними.

На нещодавній конференції в Токіо російський посол Михайло Галузін попередив, що плани Японії запровадити щодо Росії такі ж жорсткі санкції, як деякі західні країни, є "контрпродуктивними".

Раніше писали, що Єврокомісія припускає жорсткі санкції проти Росії, такі як відключення від системи SWIFT та зупинка Північного потоку-2. Президент комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що економіка країни дуже тісно пов'язана з Європою, тому нові обмеження матимуть дуже хворобливий ефект.

30 січня стало відомо, що в Сенаті США розглянуть пакет найжорсткіших санкцій щодо РФ. Обмеження схвалили і демократи, і республіканці.

Фокус розбирався, що відбувається з економікою РФ і як на неї вплинуть нові санкції. Курс рубля просідає на тлі високих цін на енергоносії, а загальний стан найбагатших російських мільярдерів зменшився на $27,9 млрд.