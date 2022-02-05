США просят Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Японское правительство не спешит заявлять об ограничительных мерах, опасаясь испортить отношения с россиянами.

Власти США призывают Японию подготовить санкции и ввести из в отношении России, если последняя вторгнется в Украину. Об этом 5 февраля сообщило японское агентство Kyodo News, ссылаясь на источники в дипломатической службе.

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По данным агентства, США по дипломатическим каналам дал знать Японии, что не собирается мириться с перемещением российских войск, в потому предложил усилить международное давление на РФ. Вашингтон хочет сплотить другие страны против Кремля, чтобы предотвратить военное вторжение на украинскую территорию.

Япония не торопится отвечать на обращение американцев, опасаясь испортить отношения с Россией и провалить двусторонние переговоры. Правительственный источник рассказал агентству, что японцам придется ввести санкции в случае нападения россиян на Украину, однако они не хотят угрожать ограничениями до начала полномасштабных боевых действий, как это делают США и Евросоюз.

В частности, японское правительство стремится разрешить давний спор относительно группы островов, которые расположены севернее Хоккайдо. В Японии их называют Северными территориями, а в России — Южными Курилами. Как подчеркивает Kyodo News, из-за этого территориального конфликта страны до сих пор не подписали друг с другом мирный договор после Второй мировой войны.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления перед парламентом выразил беспокойство из-за скопления российских войск на границе с Украиной и пообещал решать этот вопрос в рамках "Большой семерки" промышленно развитых стран. После аннексии Крыма Россией в 2014 году Япония ввела санкции против России по примеру западных партнеров, однако меры оказались малоэффективными.

На недавней конференции в Токио российский посол Михаил Галузин предупредил, что планы Японии ввести в отношении России такие же жесткие санкции, как некоторые западные страны, являются "контрпродуктивными".

Ранее писали, что Еврокомиссия допускает жесткие санкции против России, такие как отключение от системы SWIFT и остановка Северного потока-2. Президент комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что экономика страны очень тесно связана с Европой, поэтому новые ограничения окажут очень болезненный эффект.

30 января стало известно, что в Сенате США рассмотрят пакет самых жестких санкций по отношению к РФ. Ограничения одобрили и демократы, и республиканцы.

Фокус разбирался, что происходит с экономикой РФ и как на нее повлияют новые санкции. Курс рубля проседает на фоне высоких цен на энергоносители, а общее состояние богатейших российских миллиардеров уменьшилось на $27,9 млрд.