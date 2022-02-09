"У нас с американцами разные интересы": глава Минфина Франции выступил в защиту "СП—2" (видео)

Французский чиновник считает, что Вашингтон не должен навязывать странам ЕС свою позицию в отношении России, которая противоречит интересам европейцев.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, отвечая на вопросы журналиста France Inter, выступил против закрытия проекта газопровода "Северный поток — 2", о котором недавно говорил президент США Джо Байден в контексте российского военного вторжения в Украину.

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Ле Мэр считает, что запуск СП-2 является ключевым пунктом в налаживании деловых отношений и деэскалации напряженности между Россией и Западом. Министр также призвал страны ЕС не позволять США навязывать свою позицию, которая не отвечает интересам европейских стран.

"Запуск газопровода "Северный поток — 2" является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — заявил Ле Мэр, комментируя результаты поездки Эммануэля Макрона в Москву.

По его словам, встреча лидеров двух стран является важным шагом в преодолении кризиса в отношениях между ЕС и Россией, целью которого "снижение напряженности". Министр убежден, что нарастание напряженности приведет к новому витку роста цен на энергоносители в Европе, чего французское правительство естественно хотело бы избежать.

Ле Мэр добавил что французская сторона в вопросе кризиса отношений между РФ и Евросоюзом всегда отдает предпочтение дипломатическому диалогу в достижении "разрядки напряженности".

"Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе", — заметил глава французского министерства.

Напомним, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге заявил о важности выполнения всеми сторонами Минских соглашений, которые "работают для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон не cмогли договориться по поводу снижения уровня военной напряженности с Украиной. Песков отметил, что заключение сделок по Украине совершить "просто невозможно", потому что Франция является членом Евросоюза и НАТО.