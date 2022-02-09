"У нас із американцями різні інтереси": глава Мінфіну Франції виступив на захист ПП-2 (відео)

Французький чиновник вважає, що Вашингтон не повинен нав'язувати країнам ЄС свою позицію щодо Росії, яка суперечить інтересам європейців.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, відповідаючи на запитання журналіста France Inter, виступив проти закриття проєкту газопроводу "Північний потік — 2", про який нещодавно говорив президент США Джо Байден у контексті російського військового вторгнення до України.

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Ле Мер вважає, що запуск ПП-2 є ключовим пунктом у налагодженні ділових відносин і деескалації напруженості між Росією та Заходом. Міністр також закликав країни ЄС не дозволяти США нав'язувати свою позицію, яка не відповідає інтересам європейських країн.

"Запуск газопроводу "Північний потік — 2" є одним із ключових пунктів переговорів і, можливо, одним із ключових пунктів виходу з кризи з Росією", — заявив Ле Мер, коментуючи результати поїздки Емманюеля Макрона до Москви.

За його словами, зустріч лідерів двох країн є важливим кроком у подоланні кризи у відносинах між ЄС і Росією, метою якої є "зниження напруженості". Міністр переконаний, що наростання напруженості призведе до нового витка зростання цін на енергоносії в Європі, чого французький уряд природно хотів би уникнути.

Ле Мер додав, що французька сторона в питанні кризи відносин між РФ і Євросоюзом завжди віддає перевагу дипломатичному діалогу в досягненні "розрядки напруженості".

"Давайте не дозволятимемо американцям змушувати нас займати позицію, яка не відображає думку європейців. У нас різні інтереси в цій українській кризі", — зауважив глава французького міністерства.

Нагадаємо, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу заявив про важливість виконання всіма сторонами Мінських угод, які "працюють для захисту суверенітету й територіальної цілісності України".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Володимир Путін і Емманюель Макрон не змогли домовитися з приводу зниження рівня військової напруженості з Україною. Пєсков зазначив, що укладання угод щодо України зробити "просто неможливо", тому що Франція є членом Євросоюзу та НАТО.