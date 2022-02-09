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Мир Российско-украинская война

Американский уголовник поехал воевать за боевиков на Донбасс и там сильно растолстел (фото)

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российская агрессия, наемничество, США, Украина, российская агрессия, международные наемники
Бентли Рассел Боннер приехал воевать за боевиков в 2015 году и с тех пор прибавил в весе

Американец приехал в Украину весьма худым, отмечают в сети. Воюя за боевиков и активно участвуя в российской пропаганде, он сильно поправился.

61-летний американский наркоторговец и беглый преступник Бентли Рассел Боннер был осужден на тюремный срок, но сумел сбежать из страны и отправился воевать на Донбасс за пророссийских боевиков. Там он пользуется популярностью как пропагандист, "мечтающий о воссоединении славянского братства", сообщает Realist.

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В Америке Рассел был осужден за торговлю наркотиками, контрабанду и участие в международной преступной группировке. Окружной суд Миннеаполиса приговорил мужчину к 5 годам и трем месяцам заключения, но мужчина сбежал из страны. В январе 2015 года он присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и стал воевать против вооруженных сил Украины в составе батальона "Хан".

российская агрессия, наемничество, США, Украина, российская агрессия, международные наемники
российская агрессия, наемничество, США, Украина, российская агрессия, международные наемники

Кроме того, американец, получивший позывной "Техас", стал весьма популярен как пропагандист "русского мира". Он часто дает интервью российским СМИ, где обвиняет правительство США и Украины в фашизме, убийстве мирных жителей и озвучивает другие тезисы российской агитации. При этом он не скрывает свое уголовное прошлое, позиционируя себя как борца с системой и сторонника легализации марихуанны.

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С 2015 года Рассел внесен в базу Миротворец". Пользователи сети отмечают, что за годы жизни в Украине американец весьма поправился.

Напомним, СБУ задержала "казака ЛНР", который хотел получить паспорт Украины и оформить пенсию. Задержанный сбежал с оккупированной территории из-за конфликта с кураторами. До этого мужчина покинул ряды боевиков, поскольку там "перестали платить зарплату", вместо которой выдавали продукты питания.

Ранее Фокус сообщал о том, что СБУ задержала агента России, которая "сливала" данные о вооруженных силах Украины. По данным силовиков, завербованная женщина наносила на карты позиции украинских военных и передавала информацию вражеским спецслужбам. Подозреваемую задержали на пункте пропуска "Новотроицкое" во время поездки женщины за деньгами и новыми распоряжениями кураторов.