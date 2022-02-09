Американский уголовник поехал воевать за боевиков на Донбасс и там сильно растолстел (фото)

Американец приехал в Украину весьма худым, отмечают в сети. Воюя за боевиков и активно участвуя в российской пропаганде, он сильно поправился.

61-летний американский наркоторговец и беглый преступник Бентли Рассел Боннер был осужден на тюремный срок, но сумел сбежать из страны и отправился воевать на Донбасс за пророссийских боевиков. Там он пользуется популярностью как пропагандист, "мечтающий о воссоединении славянского братства", сообщает Realist.

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В Америке Рассел был осужден за торговлю наркотиками, контрабанду и участие в международной преступной группировке. Окружной суд Миннеаполиса приговорил мужчину к 5 годам и трем месяцам заключения, но мужчина сбежал из страны. В январе 2015 года он присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и стал воевать против вооруженных сил Украины в составе батальона "Хан".

Кроме того, американец, получивший позывной "Техас", стал весьма популярен как пропагандист "русского мира". Он часто дает интервью российским СМИ, где обвиняет правительство США и Украины в фашизме, убийстве мирных жителей и озвучивает другие тезисы российской агитации. При этом он не скрывает свое уголовное прошлое, позиционируя себя как борца с системой и сторонника легализации марихуанны.

С 2015 года Рассел внесен в базу Миротворец". Пользователи сети отмечают, что за годы жизни в Украине американец весьма поправился.

Напомним, СБУ задержала "казака ЛНР", который хотел получить паспорт Украины и оформить пенсию. Задержанный сбежал с оккупированной территории из-за конфликта с кураторами. До этого мужчина покинул ряды боевиков, поскольку там "перестали платить зарплату", вместо которой выдавали продукты питания.

Ранее Фокус сообщал о том, что СБУ задержала агента России, которая "сливала" данные о вооруженных силах Украины. По данным силовиков, завербованная женщина наносила на карты позиции украинских военных и передавала информацию вражеским спецслужбам. Подозреваемую задержали на пункте пропуска "Новотроицкое" во время поездки женщины за деньгами и новыми распоряжениями кураторов.