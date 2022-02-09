Американський карний злочинець поїхав воювати за бойовиків на Донбас і там сильно погладшав (фото)

Американець приїхав в Україну дуже худим, зазначають у мережі. Воюючи за бойовиків і беручи активну участь у російській пропаганді, він сильно погладшав.

61-річний американський наркоторговець і злочинець Бентлі Рассел Боннер був засуджений на тюремний термін, але зумів утекти з країни та вирушив воювати на Донбас за проросійських бойовиків. Там він користується популярністю як пропагандист, який "мріє про возз'єднання слов'янського братства", повідомляє Realist.

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В Америці Рассел був засуджений за торгівлю наркотиками, контрабанду та участь у міжнародному злочинному угрупованні. Окружний суд Міннеаполісу засудив чоловіка до 5 років і трьох місяців ув'язнення, але чоловік утік із країни. У січні 2015 року він приєднався до проросійських бойовиків на Донбасі та став воювати проти збройних сил України в складі батальйону "Хан".

Крім того, американець, який отримав позивний "Техас", став дуже популярним як пропагандист "російського світу". Він часто дає інтерв'ю російським ЗМІ, де звинувачує уряд США й України у фашизмі, вбивстві мирних мешканців і озвучує інші тези російської агітації. При цьому він не приховує своє кримінальне минуле, позиціонуючи себе як борця із системою та прихильника легалізації марихуани.

Із 2015 року Рассел внесений до бази "Миротворець". Користувачі мережі зазначають, що за роки життя в Україні американець дуже погладшав.

Нагадаємо, СБУ затримала "козака ЛНР", який хотів отримати паспорт України й оформити пенсію. Затриманий утік із окупованої території через конфлікт із кураторами. До цього чоловік покинув ряди бойовиків, оскільки там "перестали платити зарплатню", натомість видавали продукти харчування.

Раніше Фокус повідомляв про те, що СБУ затримала агентку Росії, яка "зливала" дані про збройні сили України. За даними силовиків, завербована жінка наносила на карти позиції українських військових і передавала інформацію ворожим спецслужбам. Підозрювану затримали на пункті пропуску "Новотроїцьке" під час поїздки жінки за грошима та новими розпорядженнями кураторів.