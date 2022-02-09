Депутат парламента Финляндии подал в отставку после критики относительно членства Украины в НАТО

Финские партламентарии возмутились публикацией коллеги, поскольку считают, что политикам следует воздержаться от комментариев, которые противоречат официальной внешнеполитической линии страны.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Финляндии депутат Мика Ниикко подал в отставку после "неудачной" публикации в Twitter, в которой он высказал мнение о перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает финское издание Yle.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Комментируя поездку президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, политик заявил, что французскому лидеру следовало бы прямо сказать президенту Владимиру Зеленскому о том, что Украины не может стать членом НАТО.

Издание пишет, что публикация Ниикко вызвала шквал возмущений со стороны финских парламентариев, поскольку такая позиция противоречит внешнеполитической линии Финляндии в отношении прав суверенных государств на членство в Североатлантическом альянсе.

Позже Ниикко удалил свой твит и разместил новое сообщение, в котором попытался четче сформулировать свою позицию. Политик уточнил, что он безусловно уважает и поддерживает суверенитет Украины, а также ее право, как суверенного государства самостоятельно принимать решения в области политики безопасности, но считает перспективу Украины в НАТО нереалистичной.

После публикации последовала незамедлительная реакция со стороны коллег Ниикоо. В частности, председатель парламентской фракции Коалиционной партии Кай Мюккянен потребовал объяснений.

"В этом зале каждому, включая председателя Комитета по иностранным делам, следует понимать, что основа свободы Финляндии — недопущение образования сфер влияния великих держав", — подчеркнул он.

Также представитель фракции "Истинных финнов" Риикки Пурра заявил, что в ключевых вопросах внешней политики Финляндии следует воздержаться от комментариев, которые противоречат государственной официальной позиции.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила об основных преградах на пути вступления Украины в НАТО. По ее словам Украине необходимо решить вопрос нерушимости своих границ и принять "разумное решение по Донбассу", выйдя из состоянии военного конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Альянс искусственно заманивает Украину и страны скандинавии в ряды НАТО. По его словам, руководство Альянса предпринимает шаги для сдерживания России и Китая.