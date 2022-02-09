Депутат парламенту Фінляндії подав у відставку після критики про членство України в НАТО

Фінські партламентарії обурилися через публікацію колеги, оскільки вважають, що політикам слід утриматися від коментарів, які суперечать офіційній зовнішньополітичній лінії країни.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Фінляндії депутат Міка Ніїкко подав у відставку після "невдалої" публікації в Twitter, у якій він висловивився про перспективи вступу України до НАТО. Про це повідомляє фінське видання Yle.

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Коментуючи поїздку президента Франції Емманюеля Макрона в Україну, політик заявив, що французькому лідеру слід прямо сказати президентові Володимиру Зеленському про те, що Україна не може стати членом НАТО.

Видання пише, що публікація Ніїкко викликала шквал обурень з боку фінських парламентаріїв, оскільки така позиція суперечить зовнішньополітичній лінії Фінляндії щодо прав суверенних держав на членство в Північноатлантичному альянсі.

Пізніше Ніікко видалив твіт і розмістив нове повідомлення, в якому спробував чіткіше сформулювати свою позицію. Політик уточнив, що він безумовно поважає та підтримує суверенітет України, а також її право як суверенної держави самостійно приймати рішення у сфері політики безпеки, але вважає перспективу України в НАТО нереалістичною.

Після публікації негайно зреагували колеги Ніїкко. Зокрема голова парламентської фракції Коаліційної партії Кай Мюккянен вимагав пояснень.

"У цій залі кожному, зокрема голові Комітету із закордонних справ, слід розуміти, що основа свободи Фінляндії — не допустити утворення сфер впливу великих держав", — наголосив він.

Також представник фракції "Істинних фінів" Ріїккі Пурра заявив, що в ключових питаннях зовнішньої політики Фінляндії слід утриматися від коментарів, які суперечать державній офіційній позиції.

Раніше повідомляли, що тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про основні перешкоди на шляху до вступу України до НАТО. За її словами, Україні необхідно розв'язати питання непорушності своїх кордонів і прийняти "розумне рішення щодо Донбасу", вийшовши зі стану військового конфлікту.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Альянс штучно заманює Україну та країни Скандинавії до лав НАТО. За його словами, керівництво Альянсу робить кроки, щоб стримати Росію та Китай.