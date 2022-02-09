Япония готова импортировать свой газ в Европу в случае введения санкций против России

В связи с ситуацией в энергетическом секторе Европы, японское правительство проведет переговоры с энергетическими компаниями, чтобы определить объемы импорта газа в ЕС.

Правительство Японии готово поддержать страны Евросоюза в энергетической сфере и в ближайшее время начать поставки своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщает японская газета Kyodo.

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Отмечается, что во избежании кризисной ситуации в энергетическом секторе Европы, который может возникнуть на фоне эскалации российско-украинского конфликта, Япония готова отправить часть своих запасов СПГ в Европу. Для этого японское правительство намерено провести переговоры о сотрудничестве с компаниями, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

Однако некоторые экономисты предупреждают о возможных рисках для экономики Японии, учитывая растущий спрос на рынке энергоносителей, опережающий предложение. В связи с этим предположительно в конце марта правительством будут оговорены объемы поставок СПГ в Европу, после предварительного изучения ситуации на внутреннем газовом рынке.

"Мы изучим, можем ли мы что-то сделать, не влияя на повседневную жизнь людей в нашей стране", — заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Стоит отметить, что Япония в 2020 году закупила 74,5 млн тонн сжиженного газа и на сегодняшний день является крупнейшим импортером СПГ в мире. Исходя из этого, как сообщает медиа-компания NHK, администрация США попросила Японию укрепить безопасность энергетического сектора стран ЕС.

"Правительство решило поддержать Европу, стремясь сотрудничать с энергетическими компаниями, заинтересованными в СПГ, после получения достаточного количества электроэнергии для стабильной поставки внутренних потребностей", – сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности к сотрудничеству стран ЕС с США, Катаром и Азербайджаном в вопросе импорта топлива. На фоне вероятности введения санкций в отношении РФ, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что европейские страны готовы к возможному ограничению или сокращению Россией поставок своего газа.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи обсудили вопрос дальнейшей участи проекта "Северный поток -2" в условиях возможных экономических санкций в отношении РФ. Американский лидер отметил, что США работает над вопросом компенсации значительной части потерянного российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы.