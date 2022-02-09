Японія готова імпортувати свій газ до Європи в разі запровадження санкцій проти Росії

У зв'язку із ситуацією в енергетичному секторі Європи японський уряд проведе переговори з енергетичними компаніями, щоб визначити обсяги імпорту газу в ЄС.

Уряд Японії готовий підтримати країни Євросоюзу в енергетичній сфері та найближчим часом розпочати постачання своїх запасів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи. Про це повідомляє японська газета Kyodo.

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Зазначається, що, щоб уникнути кризової ситуації в енергетичному секторі Європи, який може виникнути на тлі ескалації російсько-українського конфлікту, Японія готова відправити частину своїх запасів ЗПГ до Європи. Для цього японський уряд має намір провести переговори про співпрацю з компаніями, які займаються видобуванням та транспортуванням газу.

Однак деякі економісти попереджають про можливі ризики для економіки Японії, враховуючи зростання попиту на ринку енергоносіїв, що випереджає пропозицію. У зв'язку з цим, імовірно, наприкінці березня уряд обговорить обсяги поставок ЗПГ до Європи, після попереднього вивчення ситуації на внутрішньому газовому ринку.

"Ми вивчимо, чи можемо ми щось зробити, не впливаючи на повсякденне життя людей у нашій країні", — заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда.

Варто зазначити, що Японія у 2020 році закупила 74,5 млн тонн скрапленого газу і на сьогодні є найбільшим імпортером ЗПГ у світі. Виходячи з цього, як повідомляє медіакомпанія NHK, адміністрація США попросила Японію зміцнити безпеку енергетичного сектора країн ЄС.

"Уряд вирішив підтримати Європу, прагнучи співпрацювати з енергетичними компаніями, зацікавленими в ЗПГ, після отримання достатньої кількості електроенергії для стабільного постачання внутрішніх потреб", – повідомляє NHK із посиланням на урядові джерела.

Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про готовність до співпраці країн ЄС із США, Катаром і Азербайджаном щодо імпорту палива. На тлі ймовірності запровадження санкцій щодо РФ глава дипломатії ЄС наголосив, що європейські країни готові до можливого обмеження або скорочення Росією постачань свого газу.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі обговорили питання подальшої долі проєкту "Північний потік -2" в умовах можливих економічних санкцій щодо РФ. Американський лідер зазначив, що США працює над питанням компенсації значної частини втраченого російського газу для забезпечення енергетичної безпеки Європи.