В США потерянную кошку нашли через шесть лет и за 2400 километров (фото)

Кошка по кличке Эшес убежала в 2015 году во время празднования 10-летия дочери хозяйки. При этом долгое время семья считала, что их домашний любимец мертв.

Семья Силли из американского штата Мэн, которая давно потеряла надежду найти свою потерянную кошку Эшес, спустя шесть лет узнала, что она жива и находится за 2400 километров от дома. Домашнюю любимицу вернули хозяевам в среду, 9 февраля, пишет The Guardian.

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Дениз Силли из Честервилля рассказала журналистам, что была потрясена, когда на прошлой неделе получила голосовое сообщение, в котором сообщалось, что ее кошка Эшес находится во Флориде.

Кошка исчезла еще в 2015 году во время празднования 10-летия ее дочери женщины. После долгих поисков Силли с грустью пришли к выводу, что животное, вероятно, стало добычей хищника.

Ветеринарная служба Флориды в начале 2022 года установила личность кошки благодаря имплантированному микрочипу. Но как она попала во Флориду, остается загадкой.

В среду Эшес возвратили в Мэн, где питомца в международном аэропорту Портленда ждали владельцы.

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