У США загублену кішку знайшли через шість років та за 2400 кілометрів (фото)

Кішка на прізвисько Ешес втекла у 2015 році під час святкування 10-річчя дочки господині. Водночас довгий час сім'я вважала, що їхня домашня улюблениця мертва.

Сім'я Сіллі з американського штату Мен, яка давно втратила надію знайти свою втрачену кішку Ешес, через шість років дізналася, що вона жива і знаходиться за 2400 кілометрів від будинку. Домашню улюбленицю повернули господарям у середу, 9 лютого, пише The Guardian.

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Деніз Сіллі з Честервіля розповіла журналістам, що була приголомшена, коли минулого тижня отримала голосове повідомлення, в якому повідомлялося, що її кішка Ешес у Флориді.

Кішка зникла ще 2015 року під час святкування 10-річчя доньки жінки. Після довгих пошуків Сіллі з сумом дійшли висновку, що тварина, ймовірно, стала здобиччю хижака.

Ветеринарна служба Флориди на початку 2022 року встановила особу кішки завдяки імплантованому мікрочипу. Але як вона потрапила до Флориди, залишається загадкою.

У середу Ешес повернули до Мену, де на улюбленицю в міжнародному аеропорту Портленда чекали власники.

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