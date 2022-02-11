Украина опустилась в мировом рейтинге демократии из-за российской угрозы, — The Economist

По мнению экспертов, в 2021 году в Украине уменьшился уровень гражданских свобод, стало хуже функционировать правительство, а граждане все меньше участвуют в политической жизни страны.

Украина ухудшила свои показатели в Индексе демократии Economist Intelligence за 2021 год. Теперь наша страна занимает 86 место, в 2020 году Украина находилась на 79- строчку рейтинга. Об этом сказано в отчете The Economist.

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Оценка уровня демократии в нашей стране снизилась с 5,81 баллов в 2020 году до 5,57 в прошлом. Как и в предыдущие годы Украина находится в группе стран с "гибридным режимом" правления. Для того чтобы находится в группе "несовершенных демократий" нужно набрать минимум 6 баллов.

По мнению The Economist, в Украине уменьшился уровень гражданских свобод (5,59 балла в 2021 году и 5,88 в 2020), правительство стало хуже функционировать (2,36/2,71), а граждане — меньше участвовать в политической жизни (6,67/7,22). Такие показатели Украины как "избирательный процесс и плюрализм" и "политическая культура" остались на прежнем уровне (8,25 и 5 соответственно).

Эксперты утверждают, что ухудшение уровня демократии в Украине частично объясняется вероятностью нового вторжения РФ.

"Правительство, функционирующее в условиях прямой военной угрозы, обычно ограничивает демократические процессы в пользу централизации власти в руках исполнительной органов, служб безопасности или военного аппарата с целью обеспечения общественной безопасности. В Украине военные играли более заметную роль в 2021 году и оказывали большее влияние на принятие политических решений; государственная политика также стала менее прозрачной", — сказано в отчете.

Некоторые наши наши соседи также ухудшили свои оценки в рейтинге. Так, показатель России, который в 2020 году составлял 3,31, упал до 3,24 в 2021 году. В Индексе демократии РФ занимает 124 место. The Economist характеризует режим в России как "авторитарный"

Оценки Венгрии и Польши также снизились (6.50/6.56 и 6.80/6.85 соответственно). Это произошло из-за споров этих стран с властями Евросоюза о верховенстве законов ЕС над национальными.

В целом, сказано в отчете, развитие Восточной Европы продолжает сдерживать слабая политическая культура, трудности в создание институтов, направленных на обеспечение верховенства закона и непрекращающиеся проблемы с коррупцией. В Восточной Европе, до сих пор нет "полноценных демократий".

Отметим, в мировой рейтинг Economist Intelligence входят 167 стран. Самыми демократичными в мире признаны Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия. Последние места в рейтинге занимают Сирия, Центрально-Африканская Республика, Северная Корея, Мьянма и Афганистан. По оценкам The Economist, в 2021 году 45,7% населения мира живут в демократических государствах — это самый низкий показатель с начала проведения исследований в 2006 году. Только 6,4% людей живут в "полноценных демократиях", а в "авторитарных режимах" — более 37%.

Как ранее сообщал Фокус, украинцы вошли в десятку антирейтинга самых несчастных наций мира. Украина оказалась на 38 месте из 44 стран мира, где люди недовольны своей жизнью. При этом более половины украинцев (51%) считают, что у них все хорошо.

Напомним, Киев и Одесса попали в ТОП-10 мегаполисов мира с самыми большими пробками. За 2021 год год Киев в рейтинге заторов поднялся сразу на пять позиций и вышел на третье место. Одесса занимает 6 строчку рейтинга.