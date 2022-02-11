Україна опустилася у світовому рейтингу демократії через російську загрозу, — The Economist

На думку експертів, у 2021 році в Україні зменшився рівень громадянських свобод, почав гірше функціонувати уряд, а громадяни дедалі менше беруть участь у політичному житті країни.

Україна погіршила свої показники в Індексі демократії Economist Intelligence за 2021 рік. Тепер наша країна посідає 86 місце, у 2020 році Україна перебувала на 79-му рядку рейтингу. Про це йдеться у звіті The Economist.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оцінка рівня демократії у нашій країні знизилася з 5,81 балів у 2020 році до 5,57 у минулому. Як і в попередні роки Україна перебуває у групі країн із "гібридним режимом" правління. Для того, щоб перебувати у групі "недосконалих демократій", потрібно набрати мінімум 6 балів.

На думку The Economist, в Україні зменшився рівень громадянських свобод (5,59 балів у 2021 році та 5,88 у 2020), уряд почав гірше функціонувати (2,36/2,71), а громадяни — менше брати участь у політичному житті ( 6,67/7,22). Такі показники України як "виборчий процес і плюралізм" та "політична культура" залишилися на колишньому рівні (8,25 і 5 відповідно).

Експерти запевняють, що погіршення рівня демократії в Україні частково пояснюється ймовірністю нового вторгнення РФ.

"Уряд, що функціонує в умовах прямої військової загрози, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої органів, служб безпеки або військового апарату з метою забезпечення громадської безпеки. В Україні військові відігравали більш помітну роль у 2021 році та надавали більший вплив на ухвалення політичних рішень; державна політика також стала менш прозорою", — сказано у звіті.

Деякі наші сусіди також погіршили свої оцінки у рейтингу. Так, показник Росії, який у 2020 році становив 3,31, упав до 3,24 у 2021 році. В Індексі демократії РФ посідає 124 місце. The Economist характеризує режим у Росії як "авторитарний"

Оцінки Угорщини та Польщі також знизилися (6.50/6.56 та 6.80/6.85 відповідно). Це сталося через суперечки цих країн із владою Євросоюзу щодо верховенства законів ЄС над національними.

Загалом, сказано у звіті, розвиток Східної Європи продовжує стримувати слабка політична культура, труднощі в створенні інститутів, спрямованих на забезпечення верховенства закону та безперервні проблеми з корупцією. У Східній Європі досі немає "повноцінних демократій".

Зазначимо, до світового рейтингу Economist Intelligence входять 167 країн. Найдемократичнішими у світі визнані Норвегія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція та Ісландія. Останні місця у рейтингу посідають Сирія, Центрально-Африканська Республіка, Північна Корея, М'янма й Афганістан. За оцінками The Economist, у 2021 році 45,7% населення світу живуть у демократичних державах — це найнижчий показник із початку проведення досліджень у 2006 році. Лише 6,4% людей живуть у "повноцінних демократіях", а в "авторитарних режимах" — понад 37%.

Як раніше повідомляв Фокус, українці увійшли до десятки антирейтингу найнещасніших націй світу. Україна опинилася на 38 місці із 44 країн світу, де люди незадоволені своїм життям. При цьому понад половина українців (51%) вважають, що в них все добре.

Нагадаємо, Київ та Одеса потрапили в ТОП-10 мегаполісів світу з найбільшими заторами. За 2021 рік Київ у рейтингу заторів піднявся одразу на п'ять позицій і вийшов на третє місце. Одеса посідає 6 рядок рейтингу.