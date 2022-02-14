Джордж Сорос потратил $2 млрд на покупку акций конкурента Tesla

После падения акций компании Rivian Automotive на 43% фонд Сороса приобрел почти 20 млн акций стартапа.

Фонд миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management купил почти 20 млн акций стартапа по производству электрических грузовиков Rivian Automotive, потратив на это 2 млрд долларов, сообщает Reuters.

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Купив 19 835 761 акций Сорос стал самым крупным инвестором калифорнийской Rivian, которая на 20% принадлежит компании Amazon. Издание пишет, что компания планирует выпустить более 100 000 единиц автомобилей, таким образом составив конкуренцию известному производителю в данной отрасли компании Tesla.

В декабре компания Rivian заявила, что количество электрических грузовиков в 2021 оказалось "на несколько сотен" меньшим запланированных 1200 единиц из-за ограничений в цепи поставок, что говорит о некоторых трудностях в наращивании производства для борьбы с основным конкурентом.

Отмечается, что по состоянию на 11 февраля акции Rivian упали на 43% с начала года, а в соотношении с максимальной ценой в 179 долларов, которая была достигнута в ноябре прошлого года после привлечения 12 млрд долларов в ходе крупнейшего дебюта, акции упали на 67%.

Как сообщает Bloomberg, компании Rivian удалось собрать 48 390 предварительных заказов на поставку пикапов R1T и кроссоверов R1S. С момента начала производства Rivian уже имеет 6 сервисных центров в четырех штатах, круглосуточный центр технической поддержки в Мичигане и 11 автомобилей технической помощи для обслуживания клиентов. Всего в США расположены 169 зарядных станций, предназначенные для восполнения запаса хода электромобилей Rivian.

Напомним, что первый автомобиль Rivian R1T был выпущен в сентябре прошлого года. Цена авто составляла 73 000 долларов, однако компания планирует выпустить упрощенную модель ценой в 67 500 долларов.

Ассоциации технического надзора TÜV забраковали каждую десятую модель электромобиля Tesla Model S. Немецкие эксперты также обнаружили проблемы, связаные с подвеской и противотуманными фарами.