Джордж Сорос витратив $2 млрд на покупку акцій конкурента Tesla

Після падіння акцій компанії Rivian Automotive на 43% фонд Сороса придбав майже 20 млн. акцій стартапу.

Фонд мільярдера Джорджа Сороса Soros Fund Management купив майже 20 млн акцій стартапу з виробництва електричних вантажівок Rivian Automotive, витративши на це 2 млрд доларів, повідомляє Reuters.

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Купивши 19835761 акцію, Сорос став найбільшим інвестором каліфорнійської Rivian, яка на 20% належить компанії Amazon. Видання пише, що компанія планує випустити понад 100 000 одиниць автомобілів, у такий спосіб склавши конкуренцію відомому виробнику цієї галузі компанії Tesla.

У грудні компанія Rivian заявила, що кількість електричних вантажівок у 2021 році виявилася "на кілька сотень" меншою за заплановані 1200 одиниць через обмеження в ланцюзі постачання, що говорить про деякі труднощі в нарощуванні виробництва для боротьби з основним конкурентом.

Зазначають, що станом на 11 лютого акції Rivian впали на 43% з початку року, а в співвідношенні з максимальною ціною 179 доларів, яку досягнули в листопаді минулого року після залучення 12 млрд доларів під час найбільшого дебюту, акції впали на 67%.

Як повідомляє Bloomberg, компанії Rivian вдалося зібрати 48 390 попередніх замовлень на постачання пікапів R1T та кросоверів R1S. З початку виробництва Rivian вже має 6 сервісних центрів у чотирьох штатах, цілодобовий центр технічної підтримки в Мічигані та 11 автомобілів технічної допомоги для обслуговування клієнтів. Загалом у США розташовано 169 зарядних станцій, призначені для заповнення запасу ходу електромобілів Rivian.

Нагадаємо, що перший автомобіль Rivian R1T випустили у вересні минулого року. Ціна авто становила 73 000 доларів, проте компанія планує випустити спрощену модель за ціною 67 500 доларів.

Асоціації технічного нагляду TÜV забракували кожну десяту модель електромобіля Tesla Model S. Німецькі експерти також виявили проблеми, пов'язані з підвіскою та протитуманними фарами.