Всемирный банк отзывает сотрудников из Украины из-за возможного нападения России

В банке заявили, что для них приоритетом является безопасность их сотрудников и их семей.

Об отзыве своих сотрудников с территории Украины заявил Всемирный банк. Причиной такого шага стала напряженность в регионе из-за возможного вторжения России, что активно обсуждается в последнее время, пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ финучреждения.

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Всемирный банк назвал это решение временным и отметил, что отслеживает события вокруг Украины. При этом банк продолжает осуществлять операции на территории страны.

В документе организации на счет отзыва сотрудников из Украины сказано, что главным приоритетом Всемирного банка является обеспечение безопасности рабочих и их семей. Политика эвакуации вынуждает временно переместить персонал и принять усиленные меры безопасности.

Как известно, ряд стран эвакуирует своих граждан из Украины, в том числе дипломатов, на фоне возможного вторжения России. Примечательно, что на такой шаг пошли и в Москве, но обосновали это возможными провокациями со стороны Киева, что, по мнению российского МИД, небезопасно для россиян в Украине.

Забрать своих дипломатов из Украины распорядился и американский Госдеп. Речь идет о тех уполномоченных, которые не занимают критически важные посты.