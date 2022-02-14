Світовий банк відкликає співробітників України через можливий напад Росії

У банку заявили, що для них пріоритетом є безпека їхніх співробітників та їхніх сімей.

Про відкликання своїх співробітників із території України заявив Світовий банк. Причиною такого кроку стала напруженість у регіоні через можливе вторгнення Росії, що активно обговорюється останнім часом, пише Reuters з посиланням на внутрішній документ фінустанови.

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Світовий банк назвав це рішення тимчасовим і зазначив, що відслідковує події навколо України. При цьому банк продовжує здійснювати операції біля країни.

У документі організації щодо відкликання співробітників з України сказано, що головним пріоритетом Світового банку є забезпечення безпеки робітників та їхніх сімей. Політика евакуації змушує тимчасово перемістити персонал і вжити посилених заходів безпеки.

Як відомо, низка країн евакуює своїх громадян з України, зокрема дипломатів, на тлі можливого вторгнення Росії. Примітно, що на такий крок пішли й у Москві, але обґрунтували це можливими провокаціями з боку Києва, що, на думку російського МЗС, є небезпечним для росіян в Україні.

Забрати своїх дипломатів із України розпорядився і американський Держдеп. Йдеться про тих уповноважених, які не займають критично важливих постів.