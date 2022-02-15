Алексею Навальному грозит еще 10 лет тюрьмы

Алексей Навальный отверг обвинения со стороны российской власти в хищениях и в клевете, и назвал их политически мотивированными

Деятеля российской оппозиции Алексея Навального обвиняют в присвоении пожертвований его антикоррупционной организации ФБК, которая обвинила Владимира Путина в том, что он владеет особняком стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, а другие высокопоставленные чиновники обогатились за счет коррупционных схем. Навальному угрожает еще один срок в 10 лет, сообщает Guardian.

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Новый судебный процесс по делу о хищениях начался во вторник в исправительной колонии ИК-2 во Владимире, необычном месте в трех-четырех часах езды к востоку от Москвы, что серьезно ограничивает возможность сторонников и наблюдателей присутствовать на слушаниях.

Навальный отбывает наказание в тюрьме три с половиной года по отдельному обвинению в хищении. Он пережил попытку отравления в 2020 году и был арестован после возвращения в Россию в 2021 году.

Его семья и сторонники говорят, что Кремль добивается легкого осуждения, проводя суд в колонии вдали от базы его поддержки в Москве.

Власти "хотят скрыть его от всех людей, от его сторонников, от журналистов", — написала его жена Юлия Навальная в посте в Instagram накануне суда. "Это так жалко, что они боятся проводить суд в Москве".

Когда во вторник начались слушания, Навальная обняла мужа, одетого в синий тюремный комбинезон. Навального не держали в клетке, как это принято в российских уголовных процессах, потому что зал суда находился внутри тюрьмы.

Мария Певчих, еще один высокопоставленный союзник Навального, заявила, что опасность для Навального возросла, поскольку внимание общественности все больше отвлекается от проблем с правами человека на возможность нападения России на Украину.

"Опасность для жизни Навального, то есть вероятность того, что его убьют в тюрьме, будет возрастать в геометрической прогрессии в зависимости от того, что происходит в Украине", — написала она. "Шансы уже невелики, но полномасштабное русское вторжение едва ли оставляет ему шанс выжить".

Журналисты сообщили, что желающим войти в зал суда запрещалось приносить с собой ноутбуки, телефоны или записывающие устройства.

Навального обвиняют в присвоении пожертвований в его антикоррупционный фонд, который в течение многих лет возглавлял расследования в отношении государственных чиновников и вызывал массовые антипутинские протесты. Его также обвиняют в неуважении к суду за то, что он якобы оскорбил судью во время предыдущего судебного процесса, где его обвинили в клевете на ветерана войны.

Правительство также пыталось распустить национальную политическую сеть Навального, возбудив уголовные дела против его главных помощников и региональных координаторов и объявив его политическую сеть экстремистской. Многие из его ближайших союзников были вынуждены покинуть страну.

Премьера документального фильма о Навальном, который едва пережил очевидную попытку отравления "Новичком", состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в начале 2022 года. В 90-минутном фильме под простым названием "Навальный" представлены кадры с изображением лидера российской оппозиции, снятые в течение нескольких месяцев, которые он провел в Германии в конце 2020 года, пока выздоравливал от отравления. Есть интервью с Навальным, его женой и ближайшим окружением.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный рассказывал о жестких порядках в российских тюрьмах, когда заключенных заставляют раздеваться догола перед началом судебных заседаний. Алексей также поделился рассказом о своей тюремной жизни.

В настоящее время, Навальный учится в колонии шить, но ему тяжело дается практика.