Олексію Навальному загрожує ще 10 років ув'язнення

Олексій Навальний відкинув звинувачення з боку російської влади в розкраданнях і наклепах і назвав їх політично мотивованими

Діяча російської опозиції Олексія Навального звинувачують у присвоєнні пожертвувань його антикорупційної організації ФБК, яка звинуватила Володимира Путіна в тому, що він має маєток вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів, а інші високопосадовці збагатилися за рахунок корупційних схем. Навальному загрожує ще один термін у 10 років, повідомляє Guardian.

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Новий судовий процес у справі про розкрадання розпочався у вівторок у виправній колонії ІЧ-2 у Володимирі, незвичайному місці за три-чотири години їзди на схід від Москви, що серйозно обмежує можливість прихильників і спостерігачів бути присутніми на слуханнях.

Навальний відбуває покарання у в'язниці три з половиною роки за окремим звинуваченням у розкраданні. Він пережив спробу отруєння у 2020 році та був заарештований після повернення до Росії у 2021 році.

Його сім'я та прихильники кажуть, що Кремль домагається легкого засудження, проводячи суд у колонії далеко від бази його підтримки в Москві.

"Влада бажає приховати його від усіх людей, від його прихильників, від журналістів, — написала його дружина Юлія Навальна в пості в Instagram напередодні суду. — Це так шкода, що вони бояться проводити суд у Москві".

Коли у вівторок розпочалися слухання, Навальна обняла чоловіка, одягненого в синій тюремний комбінезон. Навального не тримали в клітці, як це заведено в російських кримінальних процесах, бо зал суду перебував усередині в'язниці.

Марія Пєвчих, ще одна високопоставлена союзниця Навального, заявила, що небезпека для Навального зросла, оскільки увага громадськості все більше відволікається від проблем із правами людини на можливість нападу Росії на Україну.

"Небезпека для життя Навального, тобто ймовірність того, що його вб'ють у в'язниці, зростатиме в геометричній прогресії залежно від того, що відбувається в Україні, — написала вона. — Шанси вже невеликі, але повномасштабне російське вторгнення навряд чи залишає йому шанс вижити".

Журналісти повідомили, що охочим увійти до зали суду заборонялося приносити з собою ноутбуки, телефони або пристрої, що записують.

Навального звинувачують у присвоєнні пожертвувань до його антикорупційного фонду, який протягом багатьох років очолював розслідування щодо державних чиновників і викликав масові антипутінські протести. Його також звинувачують у неповазі до суду за те, що він нібито образив суддю під час попереднього судового процесу, де його звинуватили в наклепі на ветерана війни.

Уряд також намагався розпустити національну політичну мережу Навального, порушивши кримінальні справи проти його головних помічників і регіональних координаторів і оголосивши його політичну мережу екстремістською. Багато його найближчих союзників були змушені залишити країну.

Прем'єра документального фільму про Навального, який ледь пережив очевидну спробу отруєння "Новичком", відбулася на кінофестивалі "Санденс" на початку 2022 року. У 90-хвилинному фільмі під простою назвою "Навальний" представлені кадри із зображенням лідера російської опозиції, зняті протягом кількох місяців, які він провів у Німеччині наприкінці 2020 року, поки одужував від отруєння. Є інтерв'ю з Навальним, його дружиною та найближчим оточенням.

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Навальний розповідав про жорсткі порядки в російських в'язницях, коли ув'язнених змушують роздягатися догола перед початком судових засідань. Олексій також поділився розповіддю про своє тюремне життя.

Зараз Навальний навчається в колонії шити, але йому важко дається практика.