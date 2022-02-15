Ради тестирования: Швейцария ищет желающих добровольно сесть в тюрьму на 3 дня (фото)

В исправительном учреждении будет три вида меню — халяльное, вегетарианское и мясное. Количество желающих уже почти в три раза превышает вместимость тюрьмы.

В Цюрихе власти Швейцарии анонсировали открытие новой тюрьмы Zurich West, которая будет соответствовать новейшим стандартам содержания заключенных в стране. Для ее тестирования власти решили привлечь волонтеров, которые в течение трех суток тестировали бы условия исправительного учреждения, сообщает Bloomberg.

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[ + – ] Женская тюрьма Хиндельбанк, кантон Берн

В новой тюрьме не будет обысков и предусмотрено три вида меню — халяльное, вегетарианское и мясное. Тестерам предложат сдать электронные гаджеты и на время испытательного срока не пользоваться ими. Пребывание волонтеров в тюрьме будет имитировать распорядок дня заключенных, однако, если им что-то не понравится, они смогут в любой момент уйти.

[ + – ] Тюрьма Пешвиз Швейцария

"Пилотный проект станет хорошим способом обеспечить надлежащее функционирование повседневных операций и позволить надзирателям ознакомиться с объектом", — рассказал директор тюрьмы Марк Айерманн.

[ + – ] Заключенный в камере в Швейцарии

К испытаниям нового исправительного учреждения допускаются совершеннолетние жители Цюриха, которые согласились на проверку своих биографических данных. На сегодня более 600 человек подали заявку на участие в проекте при том, что тюрьма рассчитана на 241 место.

[ + – ] Интерьер типичной тюремной камеры в Швейцарии

Напомним, в испанской тюрьме умерший заключенный ожил перед вскрытием: перед этим трое врачей диагностировали у него клиническую смерть. После "воскрешения" мужчина, который 24 часа пребывал в состоянии клинической смерти, спросил, может ли он видеть свою жену.

Ранее Фокус сообщал, что генпрокуратура Украины раскрыла жульнические колл-центры в тюрьмах "ДНР". В результате их деятельности украинские граждане обворованы на сотни миллионов, часть украденных у них денег злоумышленники передавали "правоохранителям" на оккупированных территориях.