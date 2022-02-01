Генпрокуратура Украины раскрыла жульнические колл-центры в тюрьмах "ДНР"

Украинские граждане обворованы на сотни миллионов, часть украденных у них денег злоумышленники передавали "правоохранителям" на оккупированных территориях

Прокуроры Офиса Генпрокурора Украины предъявили жителю Краматорска подозрение в завладении чужим имуществом, в сотрудничестве с группой лиц, с незаконным применением электронно-вычислительной техники. Он вступил в сговор с представителями "ДНР", которые разместили в тюрьмах сеть колл-центров, и выманивали у граждан Украины их персональные и банковские данные, сообщает Офис Генерального прокурора.

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Заключенные звонили гражданам Украины, представляясь сотрудниками украинских банков. После того, как выманивали у украинских граждан их персональные и банковские данные, перечисляли деньги со счетов жертв.

[ + – ] Задержание подозреваемого в Краматорске

Украденными деньгами преступники делились с сотрудниками "правоохранительных" органов на территории "ДНР", которые крышевали их деятельность, считает следствие.

Во время проведения санкционированных обысков изъяты банковские карточки, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность задержанного.

Спецоперацию Генпрокуратура проводила совместно с Кибердепартаментом СБУ и Главным следственным управлением Национальной полиции.

В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному, а также о направлении подозрений всем участникам преступной группировки.

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