Генпрокуратура Украины раскрыла жульнические колл-центры в тюрьмах "ДНР"
Украинские граждане обворованы на сотни миллионов, часть украденных у них денег злоумышленники передавали "правоохранителям" на оккупированных территориях
Прокуроры Офиса Генпрокурора Украины предъявили жителю Краматорска подозрение в завладении чужим имуществом, в сотрудничестве с группой лиц, с незаконным применением электронно-вычислительной техники. Он вступил в сговор с представителями "ДНР", которые разместили в тюрьмах сеть колл-центров, и выманивали у граждан Украины их персональные и банковские данные, сообщает Офис Генерального прокурора.
Заключенные звонили гражданам Украины, представляясь сотрудниками украинских банков. После того, как выманивали у украинских граждан их персональные и банковские данные, перечисляли деньги со счетов жертв.
Украденными деньгами преступники делились с сотрудниками "правоохранительных" органов на территории "ДНР", которые крышевали их деятельность, считает следствие.
Во время проведения санкционированных обысков изъяты банковские карточки, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность задержанного.
Спецоперацию Генпрокуратура проводила совместно с Кибердепартаментом СБУ и Главным следственным управлением Национальной полиции.
В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному, а также о направлении подозрений всем участникам преступной группировки.
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