Генпрокуратура України розкрила шахрайські кол-центри у в'язницях "ДНР"

Українських громадян обікрали на сотні мільйонів, частину вкрадених у них грошей зловмисники передавали "правоохоронцям" на окупованих територіях

Прокурори Офісу Генпрокурора України вручили жителю Краматорська підозру в заволодінні чужим майном у співпраці з групою осіб із незаконним застосуванням електронно-обчислювальної техніки. Він вступив у змову з представниками ДНР, які розмістили у в'язницях мережу кол-центрів і виманювали в громадян України їхні персональні та банківські дані, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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В'язні дзвонили громадянам України, представляючись співробітниками українських банків. Після того, як виманювали в українських громадян їхні персональні та банківські дані, перераховували гроші з рахунків жертв.

[ + – ] Затримання підозрюваного в Краматорську

Вкраденими грошима злочинці ділилися зі співробітниками "правоохоронних" органів на території "ДНР", які кришували їхню діяльність, вважає слідство.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чернові записи, комп'ютерну техніку й інші докази, що підтверджують протиправну діяльність затриманого.

Спецоперацію Генпрокуратура проводила спільно з Кібердепартаментом СБУ та Головним слідчим управлінням Національної поліції.

Наразі вирішується питання щодо пред'явлення звинувачення затриманому, а також про направлення підозр усім учасникам злочинного угруповання.

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