У Чернігові уродженця РФ засудили до 3 років в'язниці за заклики до сепаратизму в соцмережі

Чоловіка вже не вперше судили за подібний злочин — раніше він публічно закликав до повішення депутатів Верховної Ради. Однак тоді він відбувся умовним терміном.

Чернігівський апеляційний суд скасував умовний термін для уродженця Росії за поширення постів із закликами до зміни кордонів України в російській соціальній мережі "Однокласники". Чоловік засуджений до 3 років тюремного ув'язнення. Про це з посиланням на рішення суду від 29 липня повідомляє портал "Судовий репортер".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, засудженим є 49-річний уродженець села Кизил-Озек Алтайського краю РФ Андрій Новокрещенов, який має українське громадянство. Як стверджувало слідство, засуджений розміщував публікації, які порушують закон, в соціальній мережі "Однокласники" 18, 30 жовтня і 30 листопада 2019 року. Зокрема, чоловік закликав створити єдину державу Русі в складі південно-східного регіону України, Білорусі та європейської частини РФ.

Також в тексті вироку міститься текст одного з постів засудженого:

"У деяких джерелах (по правді сказати, в більшості), походження назви "Україна" описують як "Окраїна". Окраїна земель руських. Донбас ніколи не був частиною "Окраїни", західні регіони нинішньої України ніколи не були частиною "Окраїни", Крим ніколи не був частиною "Окраїни"! Це все вигадка, придумана для маніпуляції громадською думкою! України ніколи не було і немає! Нинішні кордони цієї країни не мають жодних законних підстав (лінія держкордону уКраїни, Росії та Білорусі не має демаркації)! Пора відновити історичну справедливість! Мешканці Південного Сходу уКраїни, ви — Малоросія! Жителі Західної уКраїни, ви — поляки і угорці! Жителі північної частини уКраїни, ви — справжні РУСІЧР1! Мешканці центру України, ви те, що отримало назву Окраїна (Україна). Крим вже повернувся в рідну гавань! Держава повинна бути одна — РУСЬ! РУСЬ в складі Білорусі, європейської частини Росії, північних регіонів України та її Південного Сходу!".

В іншій публікації житель Чернігова закликав провести "референдум" за створення нової держави, в якій жити будуть "вільні російські люди без бандерівців і західних прихвоснів".

Як повідомляє портал, 1 квітня цього року Деснянський суд Чернігова призначив порушнику 3 роки позбавлення волі, проте він був звільнений від тюремного ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік. Зі свого боку сторона обвинувачення оскаржила цей вердикт.

Ще в 2018 році Новокрещенова судили за заклики у соцмережах до насильницького повалення влади і "кривавого диктатора", тодішнього президента України Петра Порошенка.

"Влаштувати йому справжню революцію, залишите цього кривавого диктатора влади… 450 (депутатів Верховної Ради — ред.) мають бути повішені біля входу в будівлю парламенту України", — писав чоловік, за що і отримав 2 роки умовно.

Під час випробувального терміну підсудний вчинив новий злочин, однак поки вироку не було, вважалося, що він не порушив умов умовного терміну і в жовтні 2020 року його звільнили від покарання. Коли ж Новокрещенова судили у 2021 році, суд вважав, що чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності в силу погашеної судимості.

1 квітня, в день народження обвинуваченого, суддя Деснянського суду Чернігова Андрій Сапон зачитав вирок, в якому не наведено відомості щодо стану здоров'я Новокрещенова. Однак суддя врахував цей фактор, коли вирішив звільнити чоловіка від реального покарання, засудивши його до випробувального терміну. Зі свого боку прокурор подав апеляцію, стверджуючи, що порушник вже вдруге засуджується за подібний злочин.

В результаті Апеляційний суд Чернігова задовольнив клопотання звинувачення, оскільки наведені у вироку обставини не можуть бути застосовані для звільнення підсудного з умовним терміном. В результаті суд призначив Новокрещенову реальне покарання у вигляді 3 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше цього року в Чернівецькій області поліцейські затримали священика за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. У відповідь порушник назвав правоохоронців "хохлами" і "бандерівцями". Крім цього він обіцяв поставити їх "на коліна", коли "в Україну прийдуть румуни". Поліція розцінила його слова як розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Також ми писали про те, як Служба безпеки України затримала агітаторів, що поширюють у соціальних мережах заклики до сепаратизму.