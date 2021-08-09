В Чернигове уроженца РФ приговорили к 3 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму в соцсети

Мужчину уже не первый раз судили за подобное преступление — ранее он публично призывал к повешению депутатов Верховной Рады. Однако тогда он отделался условным сроком.

Черниговский апелляционный суд отменил условный срок для уроженца России за распространение постов с призывами к изменению границ Украины в российской социальной сети "Одноклассники". Мужчина приговорен к 3 годам тюремного заключения. Об этом со ссылкой на решение суда от 29 июля сообщает портал "Судебный репортер".

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По данным журналистов, осужденным является 49-летний уроженец села Кызыл-Озек Алтайского края РФ Андрей Новокрещенов, который имеет украинское гражданство. Как утверждало следствие, осужденный размещал нарушающие закон публикации в социальной сети "Одноклассники" 18, 30 октября и 30 ноября 2019 года. В частности, мужчина призывал создать единое государство Руси в составе юго-восточного региона Украины, Беларуси и европейской части РФ.

Также в тексте приговора содержится текст одного из постов осужденного:

"В некоторых источниках (по правде сказать, в большинстве), происхождение названия "Украина" описывают как "Окраина". Окраина земель русских…. Донбасс никогда не был частью "Окраины", Западные регионы нынешней уКраины никогда не были частью "Окраины", Крым никогда не был частью "Окраины"! Это все вымысел, придуманный для манипуляции общественным мнением! Украины никогда не было и нет! Нынешние границы этой страны не имеют никаких законных оснований (линия госграниц уКраины, России и Беларуси не имеет демаркации)! Пора восстановить историческую справедливость! Жители Юго-Востока уКраины, вы — Малороссия! Жители Западной уКраины, вы – поляки и венгры! Жители северной части уКраины, вы — истинные РУСИЧР1! Жители центра уКраины, вы то, что получило название Окраина (Украина). Крым уже вернулся в родную гавань! Государство должно быть одно — РУСЬ! РУСЬ в составе Беларуси , европейской части России, северных регионов уКраины и ее Юго-Востока!".

В другой публикации житель Чернигова призывал провести "референдум" за создание нового государства, в которой жить будут "свободные русские люди без бандеровцев и западных прихвостней".

Как сообщает портал, 1 апреля этого года Деснянский суд Чернигова назначил нарушителю 3 года лишения свободы, однако он был освобожден от тюремного заключения с испытательным сроком в 1 год. В свою очередь сторона обвинения обжаловала этот вердикт.

Еще в 2018 году Новокрещенова судили за призывы в соцсетях к насильственному свержению власти и "кровавого диктатора", тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

"Устроить ему настоящую революцию, оставите этого кровавого диктатора власти … 450 (депутатов Верховной Рады — ред.) Должны быть повешены у входа в здание парламента Украины", — писал мужчина, за что и получил 2 года условно.

Во время испытательного срока подсудимый совершил новое преступление, однако пока приговора не было, считалось, что он не нарушил условий условного срока и в октябре 2020 года его освободили от наказания. Когда же Новокрещенова судили в 2021 году, суд посчитал, что мужчина не был ранее не привлекался к уголовной ответственности в силу погашенной судимости.

1 апреля, в день рождения обвиняемого, судья Деснянского суда Чернигова Андрей Сапон зачитал приговор, в котором не приведены сведения касательно состояния здоровья Новокрещенова. Однако судья учел этот фактор, когда решил освободить мужчину от реального наказания, приговорив его к испытательному сроку. В свою очередь прокурор подал апелляцию, утверждая, что нарушитель уже второй раз осуждается за подобное преступление.

В результате Апелляционный суд Чернигова удовлетворил ходатайство обвинения, так как приведенные в приговоре обстоятельства не могут быть применены для освобождения подсудимого с условным сроком. В итоге суд назначил Новокрещенову реальное наказание в виде 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в этом году в Черновицкой области полицейские задержали священника за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В ответ нарушитель назвал правоохранителей "хохлами" и "бандеровцами". Помимо этого он обещал поставить их "на колени", когда "в Украину придут румыны". Полиция расценила его слова как разжигание межнациональной розни.

Также мы писали о том, как Служба безопасности Украины задержала агитаторов, распространяющих в социальных сетях призывы к сепаратизму.