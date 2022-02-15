Заради тестування: Швейцарія шукає охочих добровільно сісти у в'язниці на 3 дні (фото)

У виправній установі буде три види меню — халяльне, вегетаріанське та м'ясне. Кількість охочих уже майже втричі перевищує місткість в'язниці.

У Цюриху влада Швейцарії анонсувала відкриття нової в'язниці Zurich West, яка відповідатиме новітнім стандартам утримання ув'язнених у країні. Для її тестування влада вирішила залучити волонтерів, які протягом трьох діб тестували б умови виправної установи, повідомляє Bloomberg.

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[ + – ] Жіноча в'язниця Хіндельбанк, кантон Берн

У новій в'язниці не буде обшуків і передбачено три види меню — халяльне, вегетаріанське та м'ясне. Тестувальникам запропонують здати електронні гаджети та на час випробувального терміну не користуватися ними. Перебування волонтерів у в'язниці імітуватиме розпорядок дня ув'язнених, однак якщо їм щось не сподобається, вони зможуть у будь-який момент піти.

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"Пілотний проєкт стане хорошим способом забезпечити належне функціонування повсякденних операцій і дозволити наглядачам ознайомитися з об'єктом", — розповів директор в'язниці Марк Айєрманн.

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До випробувань нової виправної установи допускаються повнолітні жителі Цюриха, які погодилися перевірити свої біографічні дані. На сьогодні понад 600 осіб подали заявку на участь у проєкті, при тому, що в'язниця розрахована на 241 місце.

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Нагадаємо, в іспанській в'язниці померлий ув'язнений ожив перед розкриттям: перед цим троє лікарів діагностували у нього клінічну смерть. Після "воскресіння" чоловік, який 24 години перебував у стані клінічної смерті, спитав, чи може він бачити свою дружину.

Раніше Фокус повідомляв, що генпрокуратура України розкрила шахрайські кол-центри у в'язницях "ДНР". Унаслідок їхньої діяльності українські громадяни обікрали на сотні мільйонів, частину вкрадених у них грошей зловмисники передавали "правоохоронцям" на окупованих територіях.