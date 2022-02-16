Вертолет UH-60 "Черный ястреб" эвакуировал американца на польско-украинской границе (видео)
Как сообщают СМИ, гражданин США пересек границу с Польшей возле населенного пункта Корчова и был травмирован.
Американский вертолет UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) совершил посадку на польско-украинской границе для того, чтобы эвакуировать травмированного гражданина США, который перешел границу с Польшей из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Полет американского вертолета отслеживал журналист телеканала CNBC Брэд Ховард. Он опубликовал в своем Twitter видео отправки Black Hawk, которое было записано пограничной службой Польши возле Корчова, что расположен недалеко от Львовской области.
"Похоже, что вертолет UH-60 (Black Hawk) армии США с позывным EVAC01, возможно, находился на земле в Польше недалеко от польско-украинской границы", — подписал видео Ховард.
Со стороны официальных лиц пока нет никаких комментариев. Однако накануне стало известно, что в связи непредсказуемой ситуацией с безопасностью в Украине, посольство США открыло в Польше приемный центр рядом с пограничными пунктами на польско-украинской границе для приема американских граждан из Украины.
Ранее сообщалось, что по словам представителей администрации президента США Джо Байдена американские военные в случае обострения ситуации не будут эвакуировать своих граждан с территории Украины. Поэтому правительство США рекомендовало своим гражданам выехать в Польшу.
Правительство США приняло решение временно перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов. Как сообщает The Wall Street Journal во время эвакуации сотрудники дипмиссии в Киеве должны были уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать все телефоны в киевском посольстве.