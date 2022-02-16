Вертоліт UH-60 "Чорний яструб" евакуював американця на польсько-українському кордоні (відео)

Як повідомляють ЗМІ, громадянин США перетнув кордон із Польщею біля населеного пункту Корчова і був травмований.

Американський гелікоптер UH-60 Black Hawk (Чорний яструб) здійснив посадку на польсько-українському кордоні для того, щоб евакуювати травмованого громадянина США, який перейшов кордон із Польщею з України. Про це повідомляє Telegram-канал "Мілітарист".

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Політ американського вертольота відслідковував журналіст телеканалу CNBC Бред Говард. Він опублікував у своєму Twitter відео відправлення Black Hawk, яке було записано прикордонною службою Польщі біля Корчова, що розташоване неподалік Львівської області.

"Схоже, що гелікоптер UH-60 (Black Hawk) армії США із позивним EVAC01, можливо, знаходився на землі в Польщі неподалік польсько-українського кордону", — підписав відео Говард.

З боку офіційних осіб поки що немає жодних коментарів. Проте напередодні стало відомо, що у зв'язку з непередбачуваною ситуацією з безпекою в Україні, посольство США відкрило в Польщі приймальний центр поруч із прикордонними пунктами на польсько-українському кордоні для прийому американських громадян з України.

Раніше повідомлялося, що за словами представників адміністрації президента США Джо Байдена американські військові в разі загострення ситуації не будуть евакуювати своїх громадян із території України. Тому уряд США рекомендував своїм громадянам виїхати в Польщу.

Уряд США ухвалив рішення тимчасово перенести своє посольство в Україні з Києва у Львів. Як повідомляє The Wall Street Journal під час евакуації співробітники дипмісії у Києві мали знищити мережеве обладнання та комп'ютери, а також демонтувати всі телефони у київському посольстві.