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На Гавайях океанологи освободили кита, намотавшего на себя 150-метровую веревку (видео)

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Фото: AP | Освобождение самки спасло жизнь не только ей, но и детенышу

Целое семейство горбатых китов не могло продолжать свое плавание, так как самка запуталась в прибрежном мусоре. Чтобы ей помочь, спасателям понадобилось специальное разрешение властей.

У побережья Гавайев океанологи обнаружили самку горбатого кита, запутавшуюся в большой куче мусора. Исследователи сумели приблизиться к животному и освободить его, сообщает Associated Press.

Гаваи, кит, горбатый кит, океанологи, киты на Гаваях, экология, экология моря

Самка кита путешествовала вместе с самцом и детенышем, когда попала в затруднительное положение. Она запуталась в веревках, леске и тросах разной толщины, которые вместе с различным мусором в большом количестве плавают у побережья. Когда океанологи распутали "ловушку", выяснилось, что горбач намотала на себя более 152 метров различных веревок и около 10 метров лески. После освобождения от такого груза семейство китов смогло продолжить плавание.

"Оказавшись на свободе, мать и детеныш успокоились, при этом китенок спрятался под бок матери. Проведенная операция по освобождению кита от пут помогла сохранить жизнь им обоим", — говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Гаваи, кит, горбатый кит, океанологи, киты на Гаваях, экология, экология моря
Гаваи, кит, горбатый кит, океанологи, киты на Гаваях, экология, экология моря

Интересно, что по американскому законодательству запрещено приближаться к китам. И даже оперативной группе спасателей пришлось брать специальное федеральное разрешение чтобы помочь морскому млекопитающему.

Гаваи, кит, горбатый кит, океанологи, киты на Гаваях, экология, экология моря

Напомним, исследователи утверждают, что киты относятся к тому виду животных, которые осознают потерю умерших сородичей и горюют о них. Взрослые китообразные иногда держат мертвых сородичей на плаву или носят их тела на своих спинах.

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