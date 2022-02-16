На Гавайях океанологи освободили кита, намотавшего на себя 150-метровую веревку (видео)

Целое семейство горбатых китов не могло продолжать свое плавание, так как самка запуталась в прибрежном мусоре. Чтобы ей помочь, спасателям понадобилось специальное разрешение властей.

У побережья Гавайев океанологи обнаружили самку горбатого кита, запутавшуюся в большой куче мусора. Исследователи сумели приблизиться к животному и освободить его, сообщает Associated Press.

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Самка кита путешествовала вместе с самцом и детенышем, когда попала в затруднительное положение. Она запуталась в веревках, леске и тросах разной толщины, которые вместе с различным мусором в большом количестве плавают у побережья. Когда океанологи распутали "ловушку", выяснилось, что горбач намотала на себя более 152 метров различных веревок и около 10 метров лески. После освобождения от такого груза семейство китов смогло продолжить плавание.

"Оказавшись на свободе, мать и детеныш успокоились, при этом китенок спрятался под бок матери. Проведенная операция по освобождению кита от пут помогла сохранить жизнь им обоим", — говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Интересно, что по американскому законодательству запрещено приближаться к китам. И даже оперативной группе спасателей пришлось брать специальное федеральное разрешение чтобы помочь морскому млекопитающему.

Напомним, исследователи утверждают, что киты относятся к тому виду животных, которые осознают потерю умерших сородичей и горюют о них. Взрослые китообразные иногда держат мертвых сородичей на плаву или носят их тела на своих спинах.

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