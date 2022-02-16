На Гаваях океанологи звільнили кита, який намотав на себе 150-метрову мотузку (відео)

Ціла родина горбатих китів не могла продовжувати своє плавання, тому що самка заплуталася в прибережному смітті. Щоб їй допомогти, рятувальникам знадобився спеціальний дозвіл влади.

Біля узбережжя Гаваїв океанологи виявили самку горбатого кита, що заплуталася у великій купі сміття. Дослідники зуміли наблизитися до тварини та звільнити її, повідомляє Associated Press.

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Самка кита подорожувала разом із самцем і дитинчам, коли потрапила в скрутне становище. Вона заплуталася в мотузках, волосіні й тросах різної товщини, які разом із різним сміттям у великій кількості плавають біля узбережжя. Коли океанологи розплутали "пастку", з'ясувалося, що горбач намотала на себе понад 152 метри різних мотузок і близько 10 метрів волосіні. Після звільнення від такого вантажу сімейство китів змогло продовжити плавання.

"Виявившись на свободі, мати й дитинча заспокоїлися, при цьому китеня сховалося під бік матері. Проведена операція зі звільнення кита від пут допомогла зберегти життя їм обом", — йдеться в заяві Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Цікаво, що за американським законодавством заборонено наближатися до китів. І навіть оперативній групі рятувальників довелося брати спеціальний федеральний дозвіл, щоб допомогти морському ссавцю.

Нагадаємо, дослідники стверджують, що кити належать до того виду тварин, які усвідомлюють втрату померлих родичів і журяться за ними. Дорослі китоподібні іноді тримають мертвих родичів на плаву або носять їхні тіла на спинах.

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