На фоне заявлений по Украине: доходность ценных бумаг США резко обвалилась

По мнению журналистов, Федеральная резервная система США также играет на понижение, поскольку вводит в действие меры жесткой финансово-кредитной политики.

Американские трейдеры весь день 16 февраля 2022 года разрывались между заявлением России о выводе дополнительных войск с границы с Украиной и настойчивыми утверждениями Запада о возможной атаке российских сил — фактически, без предупреждения, сообщает Nasdaq.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Заголовки газет о российско-украинском конфликте держат инвесторов в ловушке между инвестированием в рискованные активы и безопасными вложениями. Тем временем, цена на нефть на этой неделе достигла самого высокого уровня с 2014 года.

[ + – ] Рынок ценных бумаг США - тренд на понижение к концу дня

Кривая стоимости облигаций также была сосредоточена на все более агрессивных заявлениях представителей Федеральной резервной системы, поскольку ФРС заканчивает годы мягкой денежно-кредитной политики для того, чтобы бороться с самой высокой инфляцией за последние десятилетия.

"Похоже, что мы получаем противоречивые новости из Украины. То, что нам говорит НАТО, противоречит тому, что мы слышали от России. Ситуация по-прежнему находится в центре внимания", — сказал Том ди Галома, управляющий директор Seaport Global Holdings в Нью-Йорке.

Основные европейские рынки, Великобритания и Германия, намного ниже по доходности, чем вчера, и это оказывает существенное влияние на рынки США. Протоколы ФРС могут вызвать колебания у участников аукциона, но опасения относительно ФРС отойдут на второй план после геополитических событий, — уточнил Галома.

Ранее Фокус сообщал, что авиакомпания Ryanair не намерена прекращать полеты в Украину — ее руководство полагает, что пассажирам нужно вернуться домой после зарубежных перелетов, и ездить за границу.

Тем временем, страховщики объявили украинские территориальные воды областью пиратства, войны и терроризма. Участники Лондонской международной ассоциации страхования и Ассоциации рынка Ллойда, считают, что в Украине приблизительно так же опасно, как, например, в Сомали.

Транзит белорусских калийных удобрений прекращен через украинскую территорию по инициативе Украины. Это, как указывает "Укрзализныця", временные ограничения, их срок в заявлении компании не уточняется.