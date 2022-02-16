На тлі заяв щодо України: прибутковість цінних паперів США різко обвалилася

На думку журналістів, Федеральна резервна система США також грає на зниження, оскільки вводить у дію заходи жорсткої фінансово-кредитної політики.

Американські трейдери весь день 16 лютого 2022 року розривалися між заявою Росії про виведення додаткових військ з кордону з Україною та наполегливими твердженнями Заходу про можливу атаку російських сил — фактично, без попередження, повідомляє Nasdaq.

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Заголовки газет про російсько-український конфлікт тримають інвесторів у пастці між інвестуванням у ризиковані активи та безпечними вкладеннями. Тим часом ціна на нафту цього тижня досягла найвищого рівня з 2014 року.

[ + – ] Ринок цінних паперів США — тренд на зниження до кінця дня

Крива вартості облігацій також була зосереджена на дедалі агресивніших заявах представників Федеральної резервної системи, оскільки ФРС закінчує роки м'якої грошово-кредитної політики для того, щоб боротися з найвищою інфляцією за останні десятиліття.

"Схоже, що ми отримуємо суперечливі новини з України. Те, що нам говорить НАТО, суперечить тому, що ми чули від Росії. Ситуація, як і раніше, в центрі уваги", — сказав Том ді Галома, керівний директор Seaport Global Holdings у Нью-Йорк.

Основні європейські ринки, Великобританія та Німеччина, набагато нижчі за прибутковістю, ніж учора, і це істотно впливає на ринки США. Протоколи ФРС можуть спричинити коливання в учасників аукціону, але побоювання щодо ФРС відійдуть на другий план після геополітичних подій, – уточнив Галома.

Раніше Фокус повідомляв, що авіакомпанія Ryanair не має наміру припиняти польоти в Україну — її керівництво вважає, що пасажирам потрібно повернутися додому після закордонних перельотів і їздити за кордон.

Тим часом страховики оголосили українські територіальні води областю піратства, війни та тероризму. Учасники Лондонської міжнародної асоціації страхування та Асоціації ринку Ллойда вважають, що в Україні приблизно так само небезпечно, як, наприклад, у Сомалі.

Транзит білоруських калійних добрив припинено через українську територію з ініціативи України. Це, як зазначає "Укрзалізниця", тимчасові обмеження, їх термін у заяві компанії не уточнюється.