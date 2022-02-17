В США допускают нападение России на Украину после окончания Олимпийских игр

Москва ищет предлог для нападения на Украину, распространяя фейки в СМИ, уверены в США.

В США заявили, что Россия может вторгнуться в Украину во время или по окончанию Олимпийских игр. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Голос Америки".

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По словам американского чиновника, российских военных на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции".

"Это (вторжение, — ред.) может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпиады. Это может состояться после завершения Олимпийских игр", – сказал Прайс.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что РФ ищет повод для наступления, распространяя дезинформацию в СМИ. Речь идет, в частности, об истории об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы убитых украинскими военными на Донбассе.

Она отметила, что план нападения под сфабрикованным предлогом допускали президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом (…) Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что российские войска по-прежнему находятся вблизи украинской границы, несмотря на заявления Кремля об отводе части военнослужащих из региона.

"Есть то, о чем Россия говорит, и то, что Россия делает, и мы очень внимательно следим за тем, какие шаги они предпринимают на границе", – подытожила Псаки.

Напомним, в Минобороны России заявили об отводе части войск от украинских границ.

В связи с этим американский самолет и БПЛА занялись разведкой обстановки на украинских границах.