Ищут отвод войск: американский самолет и БПЛА мониторят границы над Украиной (фото)

Стратегический беспилотник Global Hawk вновь наблюдает над ситуацией в Беларуси и РФ. К нему присоединился самолет-разведчик RC-135 над Черным морем.

В небе над Украиной находится два американских объекта. Стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который летает над сухопутной частью страны, а второй над Черным морем — самолет-разведчик Boeing RC-135. Об этом стало известно исходя из данных сервиса FlightRadar 24.

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Беспилотник RQ-4A Global Hawk, как и в прошлый раз, зашел в воздушное пространство Украины через Черновцы. После чего он начал выполнять миссию в районе Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях. БПЛА повторяет один и тот же маршрут несколько раз подряд, мониторя, вероятно, границы с РФ и Беларусью. Также часть миссии приходилось на Донецкую область, где скорее всего, беспилотник отслеживал ОРДЛО.

[ + – ] Маршрут БПЛА RQ-4A Global Hawk Фото: Flight Radar 24

Над акваторией Черного моря также летает самолет-разведчик Военно-воздушных сил США RC-135. Его маршрут в основном проходил вокруг оккупированного Крыма. Также он прошел у берегов Кубани, где также были зафиксированы факты передвижения российской армии.

[ + – ] Маршрут разведчика RC-135 Фото: Flight Radar 24

RC-135 производится компанией Boeing. Его основными задачами является сбор, обработка и передача разведывательной информации. Его дальность полета составляет 16 тысяч км, а боевой радиус 7210 км.

Оба объекта до сих пор находятся в небе над Украиной и над Черным морем.

Отметим, вчера в Минобороны России заявили об отводе части войск от украинских границ. Сообщалось о завершении учений, однако ни в НАТО, ни в среде исследователей CIT и InformNapalm информацию об отводе войск не подтвердили.

Напомним, после сообщения в РФ, был замечен эшелон с российскими огнеметными установками "Солнцепек" на пути к Украине.