Шукають відведення військ: американський літак і БПЛА моніторять кордони над Україною (фото)

Стратегічний безпілотник Global Hawk знову спостерігає за ситуацією в Білорусі та РФ. До нього приєднався літак-розвідник RC-135 над Чорним морем.

У небі над Україною знаходяться два американські об'єкти. Стратегічний безпілотник RQ-4A Global Hawk, що літає над сухопутною частиною країни, а другий над Чорним морем – літак-розвідник Boeing RC-135. Про це стало відомо, виходячи з даних сервісу FlightRadar 24.

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Безпілотник RQ-4A Global Hawk, як і минулого разу, зайшов у повітряний простір України через Чернівці. Після чого він почав виконувати місію а районі Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської та Житомирської областей. БПЛА повторює той самий маршрут кілька разів поспіль, моніторячи, ймовірно, кордони з РФ і Білоруссю. Також частина місії припадала на Донецьку область, де, швидше за все, безпілотник відстежував ОРДЛО.

[ + – ] Маршрут БПЛА RQ-4A Global Hawk Фото: Flight Radar 24

Над акваторією Чорного моря також літає літак-розвідник Військово-повітряних сил США RC-135. Його маршрут здебільшого проходив навколо окупованого Криму. Також він пройшов біля берегів Кубані, де також було зафіксовано факти пересування російської армії.

[ + – ] Маршрут розвідника RC-135 Фото: Flight Radar 24

RC-135 виготовляється компанією Boeing. Його основними завданнями є збирання, обробка та передача розвідувальної інформації. Його дальність польоту становить 16 тисяч кілометрів, а бойовий радіус 7210 кілометрів.

Обидва об'єкти досі перебувають у небі над Україною та над Чорним морем.

Зазначимо, учора в Міноборони Росії заявили про відведення частини військ від українських кордонів. Повідомлялося про завершення навчань, проте ні в НАТО, ні серед дослідників CIT і InformNapalm інформацію про відведення військ не підтвердили.

Нагадаємо, після повідомлення в РФ, було помічено ешелон із російськими вогнеметними установками "Солнцепек" на шляху до України.